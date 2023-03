Recordaantal van meer dan 2.000 migranten in een etmaal aangekomen op eiland Lampedusa

In een etmaal zijn meer dan 2.000 migranten aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee, meldt persbureau Ansa. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen er ongeveer 267 mensen aan land, bovenop de 1.778 migranten die op vrijdag arriveerden. Bij elkaar is dat volgens Ansa een recordaantal. In de afgelopen 24 uur zijn er op de hele Middellandse Zee ruim 2.700 migranten gered.

Het overgrote deel van de 49 kleine boten die in anderhalve dag zijn aangetroffen, komt uit het Tunesische Sfax, schrijft Ansa op basis van verhalen van de opvarenden. Vanaf daar is het zo’n 180 kilometer naar Lampedusa. In de afgelopen drie dagen zou de Tunesische kustwacht 79 pogingen om te vertrekken hebben „verijdeld” en bijna 3.000 mensen hebben gered van boten die op zee voor de kust van Tunesië in de problemen kwamen.

De slechte behandeling van zwarte migranten in Tunesië is een van de redenen dat veel van hen de gevaarlijke overtocht wagen. In een recente toespraak noemde de Tunesische president Kais Saied de migranten deel van een „crimineel plan om de samenstelling van de demografie van Tunesië te veranderen”, waarmee hij een golf van racistische klopjachten ontketende.

