Waarom is Ralph Hamers, voormalig topman van ING en huidig topman van de Zwitserse bank UBS, nu in het nieuws?

Deze week kwam Hamers in het nieuws als redder van de noodlijdende bank Credit Suisse – de grote concurrent van vermogensbeheerder UBS, waar Hamers directievoorzitter is. Voor 3 miljard Zwitserse frank (3,03 miljard euro) neemt UBS Credit Suisse over. Het bod komt neer op 0,76 frank per aandeel van Credit Suisse. Eind dit jaar moet de overname afgerond zijn. Daarmee worden de twee grootste banken van Zwitserland één – en worden zij gezamenlijk een van de grootste banken van Europa.

Aan de deal ging een weekend van stevige onderhandelingen vooraf: UBS begon met een bod ongeveer 0,25 frank per aandeel, maar daar was Credit Suisse niet van gediend. Ook het uiteindelijk beklonken bedrag is slechts een fractie van de waarde van de bank: de slotkoers was vorige week vrijdag 1,86 frank. Een jaar geleden stond het aandeel nog rond de 7 frank.

Niet dat Hamers en UBS Credit Suisse zo graag wilden hebben: de Zwitserse overheid oefende flink wat druk uit om de overname, en daarmee een oplossing op Zwitserse bodem, te bewerkstelligen. Het vergde een aantal garanties van de Zwitserse overheid om Hamers zover te krijgen. Als de overname tot verliezen van meer dan 5 miljard frank leiden, wordt het overschot door de staat betaald.

Waar kennen we Hamers van?

Hamers was tussen 2013 en 2020 topman van ING. Daar lag hij vaak onder vuur vanwege zijn hoge beloning. Een voorstel van de bank om Hamers 50 procent meer te betalen, zorgde voor dusdanige maatschappelijke en politieke ophef dat het werd ingetrokken. Met de verhoging zou hij tot 3 miljoen euro per jaar verdienen. De aankondiging deed klanten vertrekken naar Triodos of ASN en toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) had felle kritiek. GroenLinks wilde de beloningswet voor de financiële sector versneld aanscherpen om de bonus tegen te gaan.

Waar we Hamers nog meer van kennen: hij lag als ING-topman onder vuur voor zijn antiwitwasbeleid. ING zou onder zijn leiding veel te weinig doen om witwassen te voorkomen. Het OM is voornemens Hamers in de zaak te vervolgen. Aanvankelijk zei het OM aan het eind van afgelopen zomer een zittingsdatum bekend te maken, maar zo’n acht maanden later is daar nog geen zicht op.

Hoe vergaat het Hamers in Zwitserland?

In Zwitserland is Hamers af van moeilijke vragen over zijn salaris. In 2020 verkaste hij naar de grote Zwitserse bank UBS, als directievoorzitter, waar hij in 2022 in totaal 12,7 miljoen euro verdiende – vijf tot zes keer zoveel als bij ING. Bovendien beleeft UBS goede tijden onder het bewind van Hamers, met een nettowinst van bijna 7 miljard dollar in 2021. Het aandeel steeg sinds zijn aantreden met 76 procent in waarde. Zelfs in onrustige financiële tijden na de Russische inval in Oekraïne behaalde de vermogensbeheerder zeer gunstige resultaten.

Hamers heeft de digitale koers die hij bij ING voer doorgezet bij UBS: hij wil het Netflix van vermogensbeheer worden door producten op een digitale manier bij klanten te krijgen.

