Mede oprichter van Intel en bedenker van de Wet van Moore, Gordon Moore overleden

Medeoprichter van Intel Gordon Moore is vrijdag op 94-jarige leeftijd in zijn woning op Hawaï overleden, dat melden diverse internationale persbureaus. Hij is vooral bekend vanwege de Wet van Moore, de voorspelling dat de rekenkracht van computerchips elk jaar verdubbelt. Dit werd later bijgesteld naar twee jaar. Deze wet is nog altijd een leidraad in de techwereld.

Moore richtte in 1968 het techbedrijf Intel op, samen met de in 1990 overleden Robert Noyce. Het bedrijf ontwerpt en produceert onder meer computerchips, software en processoren. Intel groeide onder leiding van Moore en Noyce uit tot een van de grootste en belangrijke techbedrijven ter wereld.

De laatste jaren van zijn leven hield Moore zich vooral bezig met filantropie. Met zijn vermogen, dat dit jaar werd geschat op 7,2 miljard dollar (6,7 miljard euro), richtte hij en zijn vrouw de Gordon en Betty Moore Foundation op. Deze stichting richt zich vooral op het stimuleren van wetenschap en behoud van natuur.