Mark Rutte in een bezemhok

In het sterke eerste seizoen van deze podcast werd Vladimir Poetin besproken, aan de hand van een aantal sleutelmomenten in zijn jeugd en loopbaan. Ook in dit seizoen over Mark Rutte vormen tekenende anekdotes de haakjes waaraan de gesprekken worden opgetuigd. Hoe Mark Rutte als kind in een bezemhok geduwd wordt, maar daar schouderophalend uitkomt. Hoe hij op zijn vijftiende al merkwaardig veel met de rector optrekt. Of hoe hij in 2016 binnen drie maanden tijd het Europese asielbeleid fundamenteel wist te veranderen. Elke aflevering wordt een andere kant van Mark Rutte uitgelicht. Zo duidt NRC-verslaggever Petra de Koning Ruttes onverstoorbaarheid en hang naar regelmaat.

Wie is Rutte? Politiek. Wekelijks afleveringen van 40 min. Atlas contact