Krachtige tornado treft zuidelijke staat Mississippi in VS, minstens 23 dodelijke slachtoffers

In de Amerikaanse staat Mississippi zijn vannacht minstens 23 doden gevallen door een krachtige tornado. Dat meldt het Mississippi Emergency Management Agency. De meeste doden vielen in het dorp Rolling Fork, ruim honderd kilometer ten noordwesten van Jackson, de hoofdstad van de zuidelijke staat. Rolling Fork, dat bijna 2000 inwoners telt en het zwaarst getroffen werd, is volgens ooggetuigen verwoest. „Mijn stad is verdwenen”, zo zei de burgemeester van het stadje tegen CNN.

De storm trok vrijdagavond, Amerikaanse tijd, naar het noordwesten richting Arkansas en liet een spoor van schade achter over meer dan 160 kilometer. In heel de staat Mississippi en in aangrenzende staten is noodweer gemeld en aanzienlijke schade aangericht. Volgens de plaatselijke autoriteiten van Rolling Fork en Silver City, dat ook hard werd getroffen, zou de tornado met een snelheid 113 kilometer per uur onder meer richting de staat Alabama razen, zonder in kracht af te nemen. Het National Weather Service hield het bij een snelheid van 96 kilometer. Naast tientallen gewonden worden zeker vier mensen vermist.

Beelden van de vernietiging die door Amerikaanse media werden verspreid, tonen hele gebouwen in puin en auto’s die op hun zij lagen terwijl mensen zich in het donker een weg door het puin banen. Eerder waarschuwden meteorologen dat in verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten tegen de avond tornado’s zouden kunnen ontstaan. Zoek- en reddingsteams zijn nog steeds op zoek naar overlevenden in het gebied. Gouverneur Tate Reeve liet via Twitter weten dat er meer ambulances en noodhulpmiddelen worden ingezet om getroffen Amerikanen hulp te bieden. Het Mississippi Emergency Management Agency verwacht dat het slachtofferaantal nog zal oplopen.