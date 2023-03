Israëlische defensieminister keert zich tegen inperkingen rechterlijke macht die Netanyahu voorstelt

De hervormingen van de rechterlijke macht die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voorstelt, zijn volgens defensieminister Yoav Gallant een gevaar voor de nationale veiligheid. „De tweedeling sijpelt ook in de militaire organisaties”, zei hij volgens Israëlische media in een televisietoespraak. „Ik heb nog nooit zulke woede en pijn gezien als nu.”

Netanyahu’s plannen om het parlement meer macht te geven, ten koste van de rechterlijke macht, zorgen voor groot protest onder de Israëlische bevolking. Ook deze zaterdagavond zijn volgens The Times of Israel honderdduizenden mensen op de been. Ondanks die protesten zette de Netanyahu de hervorming door, maar met de kritiek van Gallant ontstaat er ook binnen de regering openlijk conflict. Twee parlementsleden van Likoed, de partij van Netanyahu en Gallant, steunen de oproep.

Israëlische media verwachtten dat Gallant donderdag al met zijn kritiek zou komen, maar toen riep Netanyahu hem naar zijn kantoor. De defensieminister blies zijn speech af, en in plaats daarvan benadrukte Netanyahu juist dat hij zou doorgaan met de hervormingen. „We willen geen gecontroleerde rechtbank, we willen een evenwichtige rechtbank.”

Lees ook Tel Aviv verzet zich massaal tegen ‘morrelen aan de fundamenten van Israëls democratie’