Hoeveel stikstofruimte is er om Rutte IV bij elkaar te houden?

Een week geleden denderde de BoerBurgerBeweging de provinciehuizen binnen. En de gevolgen van die electorale aardverschuiving waren deze week goed zichtbaar. Partijen morrelen aan het gezag van hun leiders. De sfeer in de coalitie is om te snijden. En de roep om verandering van het stikstofbeleid neemt toe.

In deze Haagse Zaken bespreken we in hoeverre aanpassing mogelijk is. Er liggen toch rechterlijke uitspraken? En Europese regels? En afspraken in het regeerakkoord? Hoe komt de coalitie hier nog uit? Je hoort van Lamyae Aharouay, Rik Rutten en Pim van den Dool wat de mogelijke scenario’s zijn voor Rutte IV.

