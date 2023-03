Brussel en Berlijn bereiken compromis over brandstofauto’s

Duitsland geeft zijn blokkade van een Europees verbod op auto’s met een brandstofmotor op. Na weken onderhandelen zijn Berlijn en Brussel het zaterdag eens geworden over een compromis waarmee de mogelijkheid voor het toestaan van auto’s op ‘CO 2 -neutrale brandstoffen’ open blijft. Afgesproken is dat de Europese Commissie binnenkort een nieuwe categorie auto’s voorstelt die louter op zogeheten ‘e-fuels’ rijden.

Een toekomstige rol voor ‘e-fuels’, bijvoorbeeld brandstoffen gemaakt met groene waterstof, was een onverwachte eis van Duitsland voor ze kon instemmen met de wet die de verkoop van nieuwe personenauto’s die CO 2 uitstoten per 2035 verbiedt. Het conflict wierp de afgelopen tijd een donkere schaduw over de klimaatplannen van de EU en leidde tot grote irritatie bij het Europees Parlement en andere lidstaten.

Duitsland was vorig jaar immers al akkoord gegaan met het verbod, maar begin maart weigerde de Bondsregering opeens onverwacht een laatste handtekening te zetten. Berlijn beriep zich op een niet-bindende toezegging die de Europese Commissie vorig jaar had gedaan om op termijn te bekijken wat de rol van ‘e-fuels’ zou kunnen zijn.

Door het Duitse verzet was er geen voldoende meerderheid meer voor de wet, die een van de kernpilaren is van de Europese ‘Green Deal’. Naast Duitsland waren onder meer ook Italië, Tsjechië en Polen tegen. In Brussel groeide de afgelopen weken zorg over het precedent dat Duitsland zette met zijn blokkade. Als het invloedrijke Duitsland er niet voor terugdeinst zo’n draai te maken, is de zorg, kan dat andere lidstaten inspireren vergelijkbare kunstjes uit te halen.

Ergernis

De Europese Commissie belooft nu op korte termijn met een voorstel voor een nieuwe categorie auto’s te komen die louter op e-fuels rijden en zelfs blokkeren bij traditionele fossiele brandstoffen. Volgens de Duitse transportminister Volker Wissing (liberale FDP) stelt Europa hiermee „kansen veilig (…) door belangrijke opties voor klimaatneutrale en betaalbare mobiliteit te behouden.” Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) bevestigt op Twitter snel „de benodigde juridische stappen” te zullen zetten.

Of autofabrikanten zin hebben om naast in een elektrische vloot ook in e-fuelvoertuigen te investeren is afwachten

Of dat inderdaad zo is, valt te betwijfelen. Op dit moment bestaan auto’s die louter op e-fuels rijden nog niet. Of autofabrikanten zin hebben om naast in een elektrische vloot ook in zulke voertuigen te investeren is afwachten. Temeer omdat e-fuels op dit moment zowel zeer kostbaar als schaars zijn.

Door het akkoord met Duitsland is er nu weer een meerderheid voor de autowet, waarmee energieministers naar verwachting aanstaande dinsdag akkoord zullen gaan. Voor de Europese Commissie is dat een opluchting: zonder de autowet komen de klimaatambities in gevaar. Tegelijk is de vrees niet direct weg dat Duitsland of een andere lidstaat in de toekomst opeens weer een gesloten akkoord in twijfel zal trekken. „Iedereen die terugkomt op zijn stemgedrag moet goed beseffen dat anderen ook opletten en dat dat op andere onderwerpen terug kan komen”, zei Timmermans woensdag tegen journalisten.

De autodeal is ook een opsteker voor de Duitse coalitie, waar het de afgelopen weken in toenemende mate knettert tussen de SPD, de Groenen en de liberale FDP. Vooral de Groenen ergerden zich flink aan het verzet van de liberale minister Wissing.