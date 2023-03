Een vrouw bestelt in onze slijterij een zeer exclusieve whisky van meer dan 500 euro. Als ze hem komt ophalen vraag ik of het een cadeautje is. „Jazeker”, zegt ze. „Voor mijn man.” Ik zeg dat hij wel heel blij zal zijn met zo’n cadeau, en dat het vast een bijzondere gelegenheid zal zijn om hem te openen. „Openmaken?” zegt ze, „Van zijn leven niet. Die gaat de kast in en hij komt er nooit meer uit!”

