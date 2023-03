‘Zwarte Cobra’ Henk R. vrijgesproken van betrokkenheid bij moord in 1993

Henk R. is vrijgesproken van betrokkenheid bij een moordaanslag in Antwerpen in 1993. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag besloten. De rechtbank twijfelde over de schuld van de inmiddels 72-jarige R. – ook bekend als de ‘Zwarte Cobra’. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog 22 jaar cel tegen hem.

In mei 1993 opende een schutter in Antwerpen het vuur op Henie Shamel, een drugs- en diamantenhandelaar, en zijn vriendin Anne de Witte terwijl zij in een geparkeerde auto zaten. Enkele dagen later stierven zij. Het OM verdacht R. ervan opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag omdat hij door een mislukte drugsdeal een miljoenenschuld had bij Shamel.

De rechtbank Amsterdam twijfelt of R. daadwerkelijk die opdracht gaf, omdat alle verklaringen tegen hem „van horen zeggen” zijn. Daarnaast legden getuigen wisselende en uiteenlopende verklaringen af en kon de verdediging meerdere getuigen niet ondervragen. Bewijs van telefonisch contact tussen R. en Shamel over geldbedragen in de periode voor de moord en contact tussen R. en de uitvoerders van de moordaanslag zijn voor de rechtbank onvoldoende.

Henk R. zat tot en met 2021 een celstraf uit in de Verenigde Staten vanwege drugssmokkel. Toen hij in 2021 terugkeerde naar Nederland, werd hij meteen gearresteerd. R. dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij als jonge inbreker naar eigen zeggen „zo lenig was dat hij door een sleutelgat paste”. Hij is vermoedelijk al sinds begin jaren negentig drugshandelaar, in Nederland en daarbuiten. De schutter en twee tussenpersonen werden eerder wel veroordeeld.