Zonder extra geld lopen miljoenen kinderen in Jemen risico op ondervoeding, waarschuwt Unicef

Miljoenen Jemenitische kinderen lopen een verhoogd risico op ondervoeding als er niet snel geld wordt uitgetrokken voor humanitaire hulp in het door oorlog gedestabiliseerde land. Daarvoor waarschuwt Unicef vrijdag. Zeker 2,3 miljoen kinderen zouden ernstig ondervoed zijn, van wie 540.000 kinderen acuut. Volgens de kinderrechtenorganisatie sterft elke tien minuten een kind aan vermijdbare oorzaken. Unicef zegt met spoed 484 miljoen dollar (zo’n 447 miljoen euro) nodig te hebben om haar humanitaire werk in de regio voort te kunnen zetten. De acht jaar durende oorlog bracht veel Jemenitische gezinnen in een „eeuwigdurende cyclus van hopeloosheid”.

Unicef spreekt bovendien van een systematisch tekort aan financiering die de vereiste humanitaire hulp voor kinderen in Jemen ook in 2023 in gevaar brengt. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie staat de toekomst van elf miljoen Jemenitische kinderen op het spel. Zonder extra financiering ziet Unicef „zich gedwongen” essentiële hulp aan kwetsbare kinderen af te bouwen, waardoor de toegang tot onder meer gezondheidszorg, voeding en onderwijs in de knel komt. „De samenloop van acht jaar van hevige conflicten, economische ineenstorting en een gehavend sociaal ondersteuningssysteem heeft Jemen verwoest”, aldus Unicef. Sinds het begin van de oorlog in Jemen werden al ruim elfduizend kinderen gedood of verwond.

Coping-mechanismen

Het welzijn van de kinderen wordt volgens Unicef ook door andere factoren bedreigd. Het jarenlange conflict heeft ervoor gezorgd dat zeker acht miljoen Jemenieten geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp nodig hebben. Door de oorlogsdreiging en het risico op ontheemding die kinderen en hun verzorgers boven het hoofd hangen, zouden ze vaak hun „toevlucht tot negatieve coping-mechanismen” zoeken zoals kindhuwelijken, kinderarbeid en in veel gevallen rekrutering voor de strijd. De organisatie telde inmiddels zo’n vierduizend kindsoldaten. Unicef schat dat de werkelijke tol waarschijnlijk veel hoger ligt.

Het is niet de eerste keer dat hulporganisaties hun zorgen uiten over de situatie in het conflictgebied. Afgelopen maand zegden landen op een internationale donorconferentie 1,2 miljard dollar aan hulp toe, tot ergernis van meerdere humanitaire hulporganisaties, waaronder de VN. Zij stelden zeker 4,3 miljard dollar nodig te hebben om miljoenen Jemenieten van hulp te voorzien.

De oorlog in Jemen en de daarbij horende humanitaire crisis woedt , met tussenpozen, inmiddels al acht jaar. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië steunt de zittende regering in haar conflict met Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Volgens eerdere gegevens van de Verenigde Naties hebben zo’n 23,4 miljoen Jemenieten, bijna driekwart van de bevolking, humanitaire hulp nodig. Miljoenen Jemenieten zijn op de vlucht in eigen land en voor minstens evenveel mensen dreigt een hongersnood.

