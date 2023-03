Annelies Van Parys: ‘Wij mensen zijn vergeten dat we zelf prooi zijn’

Focus

„De krokodil had gewoon gelijk, vond Val Plumwood. Zij was een Australische filosoof die in de jaren zeventig mede aan de wieg stond van het ecofeminisme. Toen ze in 1985 in haar eentje door het Kakadu National Park kanode, werd ze aangevallen door een zoutwaterkrokodil. Ze overleefde ternauwernood. Naderhand hebben de park rangers die krokodil gevonden en afgemaakt en daar was Plumwood heel boos om. De krokodil deed gewoon wat hij moest doen: aanvallen, bijten. Wij mensen eten wel dieren, maar we zijn vergeten dat we zelf óók eten zijn.”

Wij zijn prooi, zo kun je het denken van Plumwood bondig samenvatten: een hallucinant inzicht dat onvindbaar verstopt is in onze gewatteerde verzekeringsmaatschappij. De vooraanstaande Belgische componist Annelies Van Parys (1975) schreef muziek voor het nieuwe muziektheaterwerk PREY, naar een concept van regisseur en librettist Kris Verdonck, over leven en denken van Plumwood. PREY bestaat uit drie solo’s, voor achtereenvolgens actrice, zangeres en dansers, begeleid door het Ictus Ensemble. Na de wereldpremière afgelopen weekend in het Belgische Klarafestival is vrijdag 31 maart de Nederlandse première in de Rotterdamse Schouwburg.

„Ik kende Plumwood eerlijk gezegd niet. Kris Verdonck kwam ermee aanzetten. Maar ik vond haar meteen een fascinerende vrouw en denker. Ze is een van de zeer weinigen die zo’n krokodillenaanval heeft overleefd en ze heeft er indringend over geschreven, onder meer in het postume boek The eye of the crocodile. In haar filosofie plaatst ze de mens niet boven de natuur, maar erín. We zijn onderdeel van een cyclus. We denken altijd dat we het met meer technologie wel zullen redden, maar ondertussen brengen we onherstelbare schade toe aan onze eigen planeet.

Ik denk dat ze de dingen zó scherp en zó helder zag dat ze voortdurend een stap verder was dan de rest Annelies Van Parys over filosoof Val Plumwood

„Plumwoods ecofeminisme wijst op zulke typisch ‘mannelijke’ hiërarchische structuren in de manier waarop onze samenleving is ingericht. Vrouwelijke structuren zijn juist meer democratisch en horizontaler georganiseerd. De tegenstelling tussen lichaam en geest is er een voorbeeld van – voor Plumwood zijn ze één. Maar het gaat haar ook om de achterstelling van vrouwen in maatschappelijk opzicht: zelf heeft ze, zoals veel vrouwen, heel wat obstakels moeten overwinnen om een academische carrière op te bouwen.

„Aan het eind van haar leven is Plumwood echt geradicaliseerd. Ze maakte zichzelf onmogelijk en nam herhaaldelijk ontslag wanneer ze vond dat ze niet met voldoende egards behandeld werd. Het is soms lastig om te achterhalen wat nu waar is, maar dat ze een problematische figuur was, lijkt wel zeker. Dat maakt haar ook interessant, en tragisch. Ik denk dat ze de dingen zó scherp en zó helder zag dat ze voortdurend een stap verder was dan de rest. En ze was heel eerlijk, ze had geen rem bij het uiten van kritiek of irritaties – vandaag zouden ze er wellicht een of andere storing van maken.

„Maar ik veroordeel haar geenszins. Je weet nooit precies wat er is voorgevallen. En ze heeft een ongelooflijk zwaar leven gehad, twee jonge kinderen begraven. Ze woonde heel afgelegen, in een huis dat ze met haar tweede echtgenoot zelf gebouwd had op een heuvel in het regenwoud, midden tussen dodelijke spinnen en slangen. Niet lang voor de krokodillenaanval zou ze in haar eigen huis zijn aangerand. Het is alsof ze daarna de krokodillen heeft opgezocht, met ware doodsverachting. Misschien ontdekte ze pas op het moment dat ze gegrepen werd dat ze eigenlijk nog niet dood wilde?”

