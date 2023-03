Gerbert-Jan: „Ik heb een IT-bedrijf. Na zeven jaar zijn we nu met bijna zeshonderd medewerkers. We hebben vestigingen in Amsterdam, Den Bosch, Baarn, Lissabon en Stockholm. Ik schat dat ik zestig à zeventig uur per week werk, maar ik haal er veel energie uit.”

Kevin: „Ik ben directeur-eigenaar van het transportbedrijf dat ik van mijn ouders heb overgenomen. Omdat het bedrijf van Gerbert-Jan veel sneller groeit dan het mijne en hij meer plezier heeft in leidinggeven dan ik, heb ik besloten mijn onderneming grotendeels aan anderen over te laten, zodat ik meer thuis kan zijn. Ik doe alles in huis en tuin en help mijn ouders, die hier ook op het erf wonen. Sinds kort woont ook mijn schoonmoeder vlakbij. Ik ga dus altijd mee naar de dokter en zo.”

Gerbert-Jan: „Kevins zus en haar partner wonen ook hier op het erf, net als haar zoon en dochter met vriend en kind. Het is een soort dorpje hier.”

Kevin: „Vrienden vinden ons soms net de Meilandjes. Maar als familie zien we elkaar echt niet elke dag. Soms kom ik mijn zus maar één keer in de twee weken tegen. Ik vind het heel fijn om dicht bij mijn familie te wonen. Er is altijd iemand om op onze twee honden te passen. En mijn ouders kunnen elke dag hun kleinkinderen en achterkleinkind zien.”

Gerbert-Jan: „We zijn allebei heel druk met onze werkzaamheden. Ik denk dat het runnen van het huis en het erf net zo veel tijd vergt als mijn bedrijf.”

Kevin: „Meer.”

Gerbert-Jan: „Kevin heeft alles geregeld rond de aankoop van onze boerderij, de verbouwing, de inrichting.”

Kevin: „Hoeveel uur ik per week maak, weet ik niet, maar het stopt nooit.”

Gerbert-Jan: „Jouw lijst aan taken is oneindig.”

Kevin: „We hebben vierduizend vierkante meter grond. Ik maai, snoei, regel het onderhoud van de zitmaaier, en dat is dan alleen nog maar het werk buiten.”

In het kort Gerbert-Jan Valk Kevin de Loor Gerbert-Jan Valk (43) en Kevin de Loor (39) kennen elkaar vijftien jaar en zijn inmiddels 12,5 jaar getrouwd. Gerbert-Jan is oprichter en eigenaar van IT-bedrijf Linden-IT. Kevin nam vijf jaar geleden het transportbedrijf van zijn ouders over, maar heeft de leiding grotendeels uit handen gegeven om huis en tuin te kunnen managen. Ze wonen in Noord-Beemster, samen met familieleden en twee honden. Ze hebben samen een inkomen van 3,5 keer modaal.

Gerbert-Jan: „Gisteren heb je voegen gevuld en wilgen geknot. Hier is meer te doen dan in het appartement in Amsterdam waar we eerder woonden.”

Kevin: „Ik ben een druk mannetje en leg de lat hoog. Het is altijd strak binnen. Een opgeruimd huis betekent voor mij een opgeruimd hoofd.”

Lissabon

Kevin: „Een van de dingen waar we al over dromen zolang we elkaar kennen, en dat is nu vijftien jaar, is een vakantiehuis in het buitenland.”

Gerbert-Jan: „Vorig jaar heb ik een kantoor geopend in Lissabon en toen we voor het eerst in die stad kwamen, waren we op slag verliefd: strand, stad, cultuur, lekker eten, leuke mensen, het is er allemaal. Toen kwamen we op het idee om daar een appartement te kopen.”

Kevin: „Ik ben aan de slag gegaan met een makelaar en heb veel online bezichtigingen gedaan, want het was nog in coronatijd. Als we het wat vonden, gingen we erheen. Lissabon is behapbaar, een dorpse stad. Een soort Amsterdam met zon en heuvels.”

Gerbert-Jan: „Elke zes weken zijn we er vier tot vijf dagen. Ik ga daar naar mijn werk, in het weekend zijn we vrij.”

Kevin: „En één keer per jaar zijn we er voor een langere vakantie.”

Gerbert-Jan: „Het nieuwe, het vele dat nog te ontdekken valt, het gevoel van vrijheid is er heerlijk.”

Kevin: „In Nederland zijn heel veel regels. In Lissabon is het 1980: alles mag er nog, zoals roken in de horeca.”

Heel Holland Bakt

Gerbert-Jan: „Als we samen vrij zijn, spelen we golf. Of kijken we series. Of gaan we winkelen. Onze vrije tijd loopt altijd snel vol.”

Kevin: „Dat willen we een beetje indammen. Geen vier zakendiners per week, maar ook eens stamppot op de bank.”

Gerbert-Jan: „We brengen onze tijd graag samen door, in die zin is Kevin mijn grootste hobby. Ik heb verder niet echt hobby’s, daar heb ik geen tijd voor.”

Kevin: „Ja, we zijn graag samen, maakt niet uit waar. We zijn elkaars beste maatjes.”

Gerbert-Jan: „Al vanaf dag één in onze relatie doen we zoveel mogelijk samen. Zo kijken we elke week naar Heel Holland Bakt. Mijn privémomentje is eenmaal per zes weken naar de schoonheidsspecialiste, voor Kevin is dat een paar uurtjes kajakken in de Beemster. Wat we ook leuk vinden, is adresjes in de buurt afgaan: langs het bloemenstalletje langs de weg, kaas kopen bij een boerderij. Maar het meeste geld geven we uit aan tickets naar Lissabon, de honden en uit eten gaan.”

Kevin: „En aan gadgets, zoals een robotstofzuiger. En ik heb laatst apparaatjes gekocht waarmee de gordijnen automatisch open en dicht kunnen. Het moet hier zo comfortabel mogelijk zijn.”

Gerbert-Jan: „Ja, we houden van dingen die het leven makkelijker maken. We hebben dan ook veel geld gestoken in de inrichting.”

Kevin: „Daar hebben we een styliste voor in de arm genomen.”

Kevin: „Ik zou wel permanent in Lissabon willen wonen. Maar dat kan nu nog niet met onze ouders.”

Gerbert-Jan: „Ik zou op den duur meer vrije tijd willen hebben, zodat we meer in het buitenland kunnen zijn. De helft van het jaar, of zo.”

Kevin: „Omdat het bedrijf van Gerbert-Jan zo hard groeit, is het moeilijk te voorspellen hoe de toekomst eruitziet. En we hebben ook nauwelijks tijd om daarover na te denken.”

Gerbert-Jan: „De stip die we tien jaar geleden op de horizon zetten, is bereikt, maar we hebben nog geen tijd gehad om een nieuwe te bedenken.”

Kevin: „Misschien is meer tijd wel die nieuwe stip.”

Wonen In een verbouwde stolpboerderij in Noord-Beemster. Ook de ouders en zus van Kevin wonen er. Vervoer Kevin en Gerbert-Jan hebben allebei een auto. Huisdieren De jack russels Sky en Dotje, bijnaam Terror Dot. Kevin: „Het zijn net onze kinderen. Ze zijn een grote hobby voor mij.” Hulp in de huishouding Nee. Het feit dat de interieurverzorgster met pensioen ging, was een van de redenen voor Kevin om minder in zijn bedrijf te gaan werken en meer thuis te zijn. Laatste grote uitgave Een appartement in Lissabon. Sparen Nee. Kevin: „Wat we niet hebben, geven we niet uit. Maar ik hou wel van bésparen, door te letten op aanbiedingen in de supermarkt.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl