Regering: Rwandese criticus en oud-hotelmanager Paul Rusesabagina wordt vervroegd vrijgelaten

De Rwandese regeringsopposant Paul Rusesabagina zal zaterdagochtend vervroegd worden vrijgelaten uit de gevangenis, omdat zijn straf „op presidentieel bevel is omgezet na een verzoek om clementie”. Dat heeft een woordvoerder van de Rwandese regering vrijdag tegen verschillende internationale persbureaus gezegd. Rusesabagina werd in 2021 veroordeeld tot 25 jaar cel vanwege terrorisme. Zijn familie sprak van een ‘showproces’.

Rusasabagina redde tijdens de genocide in 1994 meer dan 1.200 Tutsi’s door ze in een luxehotel in de hoofdstad Kigali onderdak te bieden. Dit vormde de inspiratie voor de film Hotel Rwanda. In 1996 ontvluchtte Rusesabagina Rwanda, omdat hij in conflict kwam met het nieuwe regime, geleid door Paul Kagame. Hij woonde achtereenvolgens in België en in de Verenigde Staten. Vanuit daar leidde hij een coalitie van oppositiegroepen tegen Kagame, die sinds 2000 de president van Rwanda is.

In 2020 werd hij opgepakt toen hij vanuit de Verenigde Staten via Dubai naar Burundi wilde vliegen, omdat hij was uitgenodigd om daar te spreken. De uitnodiging bleek een valstrik: zijn vliegtuig landde niet in Burundi, maar in buurland Rwanda. Een paar dagen later verscheen hij geboeid in Kigali, waar hij werd vastgezet op verdenking van terrorisme. Rusesabagina meent dat hij is opgepakt vanwege zijn kritiek op Kagame. Ook mensenrechtenorganisaties wereldwijd bekritiseren Kagame omdat hij critici de mond snoert. De regering ontkent echter mensen op te pakken om hun politieke opvattingen.

