Persoonlijke notities van een muzikale vriendschap met Louis Andriessen

Het is nogal bijzonder dat de grootste Nederlandse componist en een van de beste schrijvers over muziek hecht bevriend waren. Louis Andriessen had net De Staat (1976) gelanceerd, het stuk waarmee hij de wereld veroverde, toen componist en schrijver Elmer Schönberger hem leerde kennen.

Het was vriendschap op het eerste gezicht, ondanks hun leeftijdsverschil. Bijna twee jaar nadat Andriessen op 82-jarige leeftijd overleed, heeft Schönberger (73) zijn herinneringen aan hun vriendschap opgetekend. Een biografie is Keten & stompen nadrukkelijk niet: Andriessens biografie wordt geschreven door Jacqueline Oskamp en komt volgens plan uit in 2025.

Keten & stompen is een titel met bravoure voor een ingetogen werkstuk, dat ook nog eens beknopt is van omvang – het is het soort ironie dat Andriessen vast had kunnen waarderen.

Igor Stravinsky

Dat zijn vriendschap met Andriessen „er meteen in volle omvang was”, zoals Schönberger schrijft, is voor een belangrijk deel te danken aan de componist Igor Stravinsky. Deze Russische ‘koppelaar’ is de grote held van zowel Andriessen als Schönberger. Ze kenden elkaar pas net toen ze besloten samen een boek over Stravinsky te schrijven. Dat werd Het Apollinisch uurwerk, een formidabel scherpzinnig en onorthodox standaardwerk.

Met Stravinsky als rode draad hink-stap-springt Schönberger door de decennia, van geëxalteerde gezamenlijke schrijfsessies in een Zwitserse villa, via premières van alle grote werken naar de manifestatie van Andriessens dementie en zijn zwanenzang May.

Prachtig zijn de observaties over hoe Andriessen componeerde, bijvoorbeeld in het huis in Frankrijk dat hij met Reinbert de Leeuw had gekocht. Halverwege de ochtend trok hij zich met een espresso terug in zijn atelier, waarna de muziek met horten en stoten uit het open raam kwam. Ook in het huis in Frankrijk: Reinbert door het dolle heen omdat hij in de partituur van Stockhausens Gruppen een octááf had ontdekt – een halsmisdrijf voor de naoorlogse avant-garde – en Andriessen die riep: „Onmiddellijk de politie bellen!”

Larger than life

Schönberger steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Hij suggereert dat componeren Andriessen zó gemakkelijk af ging, dat hij het zichzelf soms opzettelijk moeilijk maakte – bijvoorbeeld door twee jaar uitputtende literatuurstudie te doen alvorens één noot van zijn magistrale De Tijd aan het papier toe te vertrouwen.

Maar evengoed benoemt hij wat hem niet bevalt. Zoals Andriessens neiging om publiekelijk een ‘larger-than-life-versie’ van zichzelf te presenteren: „Ik moet bekennen dat ik altijd een voorkeur voor de niet-uitvergrote versie heb gehad”, aldus Schönberger.

Veel komt voorbij: Andriessens linkse engagement; zijn katholieke opvoeding; zijn bewondering voor zijn vader, componist Hendrik Andriessen; zijn breuk met collega Peter Schat; zijn precisie en rechtlijnigheid; zijn gevoel voor ironie, maar ook zijn ernstige affiniteit met ritueel en mysterie; zijn vrouwen, zijn onhebbelijkheden, zijn ziekte.

Tegelijkertijd werkt die veelheid versnippering in de hand: de notities zijn soms wat onvolledig of vallen juist in herhaling. Keten & stompen is een persoonlijke terugblik, een associatief snoer van herinneringen.

De beschrijvingen van Andriessens composities blijven summier, terwijl daar een grote kracht van Schönberger ligt. Hij is te bescheiden om uitgebreid uit eigen werk te citeren, maar zijn talrijke eerdere Andriessen-stukken smeken erom bijeengebracht te worden en uitgebreid tot het boek dat alleen Schönberger kan maken – geen biografie, maar een nieuw Apollinisch uurwerk.

