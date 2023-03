Pensioenwoede in Frankrijk, met miljoenen betogers op straat

Franse vakbonden organiseerden donderdag massaprotesten in verschillende steden tegen de controversiële pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Volgens de bonden waren er zo’n 3,5 miljoen Fransen op de been (de politie telde er 1,1 miljoen). Onder meer in Parijs, Marseille, Nantes, Bordeaux, Lyon en Rennes werden (spoor)wegen geblokkeerd en lag het onderwijs en het openbaar vervoer plat.