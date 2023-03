Pensioenfonds ABP gaat misgelopen inkomsten van duizenden gedupeerden compenseren

Pensioenfonds ABP gaat een groep van 8.000 gedupeerden financieel compenseren vanwege een nadelige belastingconstructie. Omdat de groep jarenlang achterstallig arbeidsongeschiktheidspensioen in één keer kreeg uitgekeerd, werden ze fiscaal benadeeld. ABP komt daarom met een financiële tegemoetkoming. Dat heeft bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen vrijdagavond laten weten in het televisieprogramma Meldpunt, dat aandacht besteedde aan de kwestie.

Lees ook: Pensioenfondsen eindigen turbulent 2022 toch gezond

De regeling gaat vermoedelijk om miljoenen euro’s. Om hoeveel geld het precies gaat en wanneer de compensatieregeling ingaat, is niet bekend. Het pensioenfonds was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar. De compensatie is bedoeld voor een groep van 8.000 mensen die in 2007 niet meer konden werken. Hierdoor hadden ze recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen, als aanvulling op een uitkering. De getroffen mensen moesten wel zelf het initiatief nemen om dit aan te vragen.

Pensioenfonds ABP heeft hen daar twaalf jaar later pas van op de hoogte gesteld en betaalde het daarna uit. De nabetalingen, die samen 100 miljoen euro bedroegen, werden in 2019 overgemaakt. Omdat dit in één keer gebeurde en niet uitgesmeerd over meerdere jaren, liepen de ontvangers belastingvoordelen mis. Deze gang van zaken zorgde voor financiële problemen bij sommige gedupeerden. Zo kon het voorkomen dat iemand zijn huur- en zorgtoeslag moest terugbetalen omdat het inkomen in één keer fors omhoogschoot door de nabetaling.

Enkele gedupeerden deden hun beklag bij het programma Meldpunt van Omroep Max. Ombudsman Rogier de Haan dreigde bij pensioenfonds ABP met een gerechtelijke procedure als er geen financiële compensatie zou komen, waarna ABP overstag ging. Volgens De Haan kunnen de totale vergoedingen oplopen tot rond de 20 miljoen euro „op basis van vergelijkbare schaderegelingen die we met ABP hebben getroffen”.