OM gaat in hoger beroep in zaak over man die condoom afdeed tijdens seks

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak van Khaldoun F., die deze maand is veroordeeld voor dwang omdat hij tijdens de seks bewust zijn condoom afdeed zonder dat zijn sekspartner dat wist. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd persbericht. Het OM is het niet eens met het oordeel van de rechter dat er geen sprake was van verkrachting, en vindt daarnaast de voorwaardelijke celstraf van drie maanden te laag.

Dat F. het condoom met opzet afdeed, is volgens de rechter bewezen. Maar verkrachting is in de wet omschreven als „handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam”, en voor de penetratie was juist wel instemming. Die instemming verviel op het moment dat de man de condoom stiekem afdeed, vindt het OM.

De zaak van F. is één van twee proefprocessen waarmee justitie ‘stealthing’, zoals de heimelijke handeling heet, wil laten bestraffen. In een andere zaak werd de verdachte vrijgesproken omdat niet was bewezen dat de verdachte het condoom met opzet had afgedaan. „Het was een zwakkere zaak”, erkent een woordvoerder van het OM. De vrijspraak vindt hij nog steeds „enorm pijnlijk voor de vrouw die het betreft”.

