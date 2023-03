Microscopische landschappen die de hoogste bergen op aarde overtreffen

Bij een landschap denk je misschien aan uitgestrekte bossen met een laag mist die er als een deken overheen ligt. Of een diepblauwe oceaan, met witschuimen kopjes op de golven. Of aan een okergele woestijn met wandelende zandduinen. Allemaal duidelijke landschappen die in een natuurdocumentaire voorbij kunnen schieten. Maar sommige landschappen liggen recht voor ons, zonder dat we ze zien.

Fotograaf Peter Lipton maakt, zo zegt hij zelf, foto’s die de wereld weergeven op een manier die natuurkundig onmogelijk is. Lipton maakt vooral foto’s van mineralen en insecten en speelt daarbij met de lichtinval, de scherptediepte en de hoek van waaruit de foto genomen is.

De opstelling waarmee Peter Lipton zijn camera tot op de micrometer nauwkeurig kan verplaatsen. Peter Lipton

Aan de camera zit een lange microscopische lens die gericht is op een voorwerp dat tussen twee ijzerkleurige grijparmpjes uiterst precies op zijn plek gehouden wordt. Vanuit een ingewikkeld uitziende opstelling kan hij zijn camera tot op de micrometer nauwkeurig dichter bij of verder van het voorwerp af bewegen. Zo maakt hij 150 tot 1.100 beelden per voorwerp. Hij legt de beelden over elkaar heen en gebruikt alleen de scherpe delen van de foto’s. Zo ontstaat er één beeld: een microscopisch landschap.

De haarscherpe landschappen zitten vol kleuren waaraan geen enkel zichtbaar landschap kan tippen. Ze hebben structuren die de hoogste bergen op aarde overtreffen. Soms doen de contouren buitenaards aan, als de kraters van de maan

Maar wat het allemaal precies voorstelt? Dat doet er niet toe, vindt Lipton. „Als ik voor ga kauwen wat het is, gaat alle verbeelding en verwondering verloren. Dat is aan de toeschouwer zelf.”

De tentoonstelling Land of the little van Peter Lipton opent op zondag 26 maart en is tot 30 april elke vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 te zien bij kunstenaars-collectief Horizonverticaal in Haarlem.