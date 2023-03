Kasper van der Laan doet de wereld kantelen en dat is onweerstaanbaar grappig

Veel plezier heeft Kasper van der Laan niet gehad van zijn met gejuich en vijf-ballenrecensies ontvangen debuutvoorstelling 1 Kilo, eind 2019. Enkele maanden later sloten de theaters, noodgedwongen speelde hij aangepaste voorstellingen op alternatieve avondjes. Dat was een bittere pil na een zorgvuldig geplande entree in de cabaretwereld, waar hij jaren naartoe had gewerkt. En naartoe had gedroomd, want het duurde even voor hij durfde te besluiten dat comedy zijn bestemming was.

Ruim drie jaar verder is er een tweede programma voor de inmiddels 41-jarige Van der Laan. Het beste nieuws is dat het niks geen ‘moeilijke tweede’ is. Met Warm bewijst hij andermaal dat hij als comedian enig in zijn soort is, met zijn naturelle absurdisme en zijn grootse talent om aan vertrouwde handelingen en begrippen een onverwachte draai te geven. Met Warm heb je een knotsgekke avond, waarop het geregeld onbedaarlijk lachen is.

De kunst om in het vanzelfsprekende het ondoorgrondelijk vreemde te vinden, laat zich hoogstens vergelijken met hoe Ronald Goedemondt dat kan. Maar waar Goedemondt een intense, felle verteller is, ligt de komische kracht van Van der Laan juist bij een ingehouden, verwonderde toon. Die sluit naadloos aan bij zijn nerveuze gedribbel op het podium, zijn aaibare voorkomen en een schots en scheve motoriek. Ook fysiek straalt hij slapstick uit.

Zijn benadering van de dingen is de sleutel tot zijn humor. Waar hij het over heeft, doet minder ter zake

Tegendraadse logica

Zijn absurdisme drijft op het vermogen om de wereld als nieuw te zien. Dat levert een tegendraadse logica op, waarmee hij onder meer tijdsbesef, het alfabet en de werking van een mop doet kantelen. Zijn blik is zowel inventief, filosofisch als onweerstaanbaar grappig. Hij neemt geen genoegen met gewoon wat zwaaien: de zaal krijgt zwaailes. Hij maakt niet zomaar een praatje: daar is een aanpak voor uit te dokteren. En je hebt niet alleen een naam: plak er een motto en doelen aan vast.

Zijn benadering van de dingen is de sleutel tot zijn humor. Waar hij het over heeft, doet minder ter zake. Niemand vraagt ooit waar Monty Python over ging. Maar het geval wil dat Van der Laan vader is geworden en daar veel over vertelt. Het is op papier een van de meest afgekloven onderwerpen in cabaret, die menige geeuw heeft opgeleverd. Zo niet bij Van der Laan, die in de huid van zijn negen-maanden-baby kruipt en een volwassen mensje met overwegingen en ideeën bij elkaar fantaseert.

Als hij vertelt wat het vaderschap met hemzelf en de relatie met zijn vriendin doet, vermijdt hij niet alle gebaande paden – maar toch leidt hij je uiteindelijk naar onbekend terrein. Als hij het bijvoorbeeld heeft over slaapgebrek bij jonge ouders, spreekt hij zijn verbazing uit over de raadselen van het tweepersoonsbed. En dat begint met de constatering dat er iemand bij je in bed is gelegd. Gelegd: de wereld overkomt de absurdist en hij deelt zijn consternatie.

Prijzenswaardig is dat hij een ingenieus decor bedacht en experimenteert met een andere kant van comedy. Dat werkt maar deels, bij gebrek aan een effectief eindspel.

Geestige toiletsketch

Op andere vlakken is het beter zichtbaar dat hij is gegroeid sinds zijn debuut. Zijn welkomstpraatje is bijvoorbeeld een fraai technisch staaltje, waarin hij een optimistische en pessimistische toon soepel vervlecht. En door enkele keren slim terug te pakken op eerdere grappen schept hij de illusie van samenhang. Hij heeft zelfs het zelfvertrouwen om in een uitgebreide, geestige toiletsketch te refereren aan de bekendste grap uit zijn eersteling: wanneer besluit je bij het afvegen van de billen ‘dat je het wel hebt’? Dat is gokken.

Meest opvallend is hoeveel gedurfder hij de zaal aan het werk zet. Hij dirigeert en instrueert en weet, zonder mensen in het nauw te brengen (hij is een zachtaardige comedian), een sfeer van zottigheid, samenzijn en vrijheid te creëren. Daar kun je alleen maar met bewondering naar kijken. Na zijn briljante debuut is Kasper van der Laan onstuitbaar op weg een Hele Grote te worden.

Cabaret Kasper van der Laan: Warm. Gezien: 23/3/23, Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 28/4/24. Info en speellijst: kaspervanderlaan.nl ●●●●●