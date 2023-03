Kafka is niet kafkaësk; hij is grappig - met Arnon Grunberg

Tijdens zijn leven verkocht Franz Kafka ongeveer een boek per week. Hij overleed in 1924. Een halve eeuw later verschenen er gemiddeld twee boeken per week óver hem. Hoe ontstond deze Kafka-industrie? Wat maakt het werk van deze schrijver zo bijzonder?

Volgens de gasten van deze aflevering, Arnon Grunberg en Michel Krielaars, moeten we het gebruik van het woord ‘kafkaësk’ in ieder geval drastisch verminderen. Kafka’s wereld is meer dan een duistere nachtmerrie, waarin burgers door bureaucratieën vermalen worden. Zonder Kafka mis je zelfs essentiële delen van de cultuur, zegt Grunberg. Bovendien staan Kafka’s boeken vol humor en duistere erotiek: het zijn werelden waarin onschuld niet bestaat, de rechters pornoblaadjes lezen en vrouwen je zomaar bespringen.

In ‘Het Proces’ wordt het leven van Josef K. plotseling verstoord wanneer twee mannen hem in zijn appartement arresteren. Zonder te begrijpen waarvoor hij wordt opgepakt raakt Josef gevangen in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. Wat leert dit boek ons over schuld, passiviteit en de werking van onze eigen maatschappij?

Dit is de zevende aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.