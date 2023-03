Internist mag beroep niet meer uitoefenen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een 53-jarige internist mag zijn beroep niet meer uitoefenen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen drie vrouwelijke co-assistenten. Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam vrijdag besloten. Het college noemt het gedrag van de internist, die werkte voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam „onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”. De co-assistenten spanden de tuchtzaak zelf aan.

De co-assistenten, studenten van het Erasmus MC, kregen op de laatste dag van hun coschap extra echo-onderwijs van de internist. In tegenstelling tot een aantal mannelijke co-assistenten, die het extra onderwijs op een ander moment kregen, moesten de vrouwelijke co-assistenten zich tot hun onderbroek uitkleden en op elkaar oefenen. Tijdens de oefeningen raakte de internist de vrouwen ongevraagd en onaangekondigd aan in hun schaamstreek. Daarnaast maakte hij beelden met zijn mobiele telefoon. De internist beweerde de videofunctie alleen gebruikt te hebben om de tijd op te nemen omdat de klok in de kamer kapot was.

Het tuchtcollege oordeelt dat de internist het vertrouwen van de co-assistenten heeft „misbruikt en beschaamd”, net als hun mentale gezondheid. Ook heeft de man de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg volgens het college „ondermijnd”. Daar komt bij dat de internist tijdens de zitting niet leek in te zien dat zijn gedragingen „volstrekt onaanvaardbaar” zijn. Het college vindt de verhalen van de vrouwen voldoende geloofwaardig, omdat hun aparte verklaringen op de belangrijkste punten met elkaar overeenkomen.

De internist werkt sinds november 2021 niet meer voor het Maasstad Ziekenhuis en mag ook niet meer in het gebouw komen. Het ziekenhuis deed melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat onderzoek loopt nog, net als een strafrechtelijk onderzoek tegen de man na aangiftes eind 2021 en begin 2022.