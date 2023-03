Indiase oppositieleider geschorst uit parlement vanwege veroordeling voor smaad

Rahul Ghandi, leider van de grootste Indiase oppositiepartij, is vrijdag geschorst uit het parlement omdat hij is veroordeeld voor smaad tegen premier Narendra Modi. Dat blijkt uit een rechtbankdocument. „Hoe komt het dat alle dieven Modi in hun achternaam hebben”, vroeg Gandhi zich af in een speech in 2019. De Indiase rechter gaf hem daarvoor donderdag twee jaar gevangenisstraf.

Gandhi kreeg dertig dagen om in beroep te gaan, maar nu blijkt dat hij per direct zijn plek in het parlement kwijt is. Indiase parlementsleden reageren geschokt: „We zullen deze slag zowel juridisch als politiek uitvechten”, schrijft Gandhi’s partijgenoot Jairam Ramesh op Twitter. „We laten ons niet de mond snoeren.”

De oppositieleider wordt gezien als een belangrijke tegenkandidaat van Modi in de verkiezingen van volgend jaar, die ook bepalen wie de volgende premier van India wordt. Van september tot en met januari liep hij het hele land door om steun te verwerven. Als Gandhi inderdaad twee jaar gevangenisstraf krijgt, zal hij niet aan de verkiezingen kunnen meedoen.

Gevoelens gekwetst

In zijn toespraak in 2019 doelde Gandhi onder meer op Nirav Modi, schrijft The Indian Express, een diamanthandelaar die momenteel vastzit in het Verenigd Koninkrijk op verdenking van fraude en witwassen. Parlementslid en oud-minister Purnesh Modi spande daarop de smaadzaak aan. „De lasterlijke uitspraken van Rahul Gandhi kwetsen onze gevoelens.” Hij is voor zover bekend niet verwant aan premier Narendra Modi, maar had het over het beledigen van de hele „gemeenschap” van Modi’s.

De centrumlinkse Congrespartij van Gandhi was lange tijd de grootste van India. Het Congres was de basis van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging onder leiding van Mahatma Gandhi, die overigens geen familie is van de vrijdag geschorste Rahul.

Lees ook Indiaas politicus loopt 3.570 kilometer in 150 dagen om kiezers te trekken