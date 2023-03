We rijden door de ochtendspits. Vlak voor ons wordt een fietser geschept door een auto. De bestuurders stappen uit om te helpen, wij ook.

Het slachtoffer ligt op de grond. Hij heeft een bloedneus. Een omstander schiet te hulp, hij is arts. Hij bekijkt de man, die op straat is gaan zitten, en vraagt hem of hij weet waar hij is. „Ja”, zegt de man. Een goed teken. De arts: „Heb je een huisarts?” „Ja”, antwoordt het slachtoffer. „Jij.”

