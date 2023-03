Hoe NRC uitrekende wie stikstofpiekbelasters zijn

Als het kabinet zijn stikstofdoelen wil halen, moeten honderden boeren zich uit laten kopen. Maar wie die boeren zijn en óf ze mee willen werken aan dit beleid is onzeker. Dataredacteuren Wouter van Loon en Rik Wassens berekenden wie die piekbelasters zijn en vroegen zich af: willen deze boeren wel meewerken aan het kabinetsbeleid?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl