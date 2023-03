Thema

Stikstof

Al jaren stoot Nederland meer stikstof uit dan de natuur kan verdragen. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het overheidsbeleid dat de stikstofuitstoot moest reduceren onvoldoende functioneerde. Nadat de hoogste bestuursrechter een streep door het stikstofbeleid had gezet, werd bouwen, wonen en ondernemen in Nederland een stuk moeilijker. De stikstofcrisis was geboren.

Inmiddels begint de overheidsaanpak gestalte te krijgen. Om de uitstoot te reduceren en een begin te maken aan natuurherstel, richt het kabinet zich op zogenoemde ‘piekbelasters’, bedrijven die de natuur veel zwaarder belasten met stikstof dan andere bedrijven. Hoewel de precieze criteria voor piekbelasters nog onbekend zijn, is het waarschijnlijk dat veel van deze bedrijven veehouderijen zijn. Veehouderijen stoten relatief veel stikstofuitstoot uit en zitten vaak dicht bij natuurgebieden.

Wat is het perspectief nog voor de veehouder in Nederland? Hoe komen we uit deze stikstofcrisis? NRC legt je uit hoe we in deze crisis verzeild zijn geraakt, en houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.