Het Uur met schrijver en actrice Nhung Dam

Bij Nhung Dam thuis was weinig ruimte voor ‘emotionaliteit’. Ook voelde ze altijd druk om de dromen van haar ouders na te jagen: die kwamen met gevaar voor eigen leven in een bootje als eerste Vietnamese vluchtelingen naar Nederland. Ze vroeg zich af of haar ervaringen specifiek zijn voor haar gezin, of universeel voor de tweede generatie Vietnamezen en ging op onderzoek uit in de grote Vietnamese diaspora in New Orleans. Ze schreef het boek Definitie van liefde (verschijnt 28 maart), over ontworteling, moederschap, seks en kunst. Met Pieter van der Wielen praat ze over wat het betekent als je wortels niet al generaties lang in één land liggen, over rouw en identiteit rondom het thema moederschap, haar torenhoge ambitie en hoe ze daarin lijkt op haar vader die de mooiste loempiakraam van Nederland bouwde.