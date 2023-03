Het lijkt met niemand op televisie echt goed te gaan

Het kan komen door mijn huidige, tijdelijke ziektebeeld (griep?), maar donderdagavond leek het met niemand op televisie echt goed te gaan. Om te beginnen met de mannen van het Nederlands elftal, niet één maar vijf zijn er ziek afgevoerd naar huis. De kipkerrie van de vorige avond, vermoedde aanvoerder Virgil van Dijk bij de persconferentie. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zoiets zelf nog nooit had meegemaakt. Wat niet? Vijf zieke spelers in één keer, of één smerige bacterie dan wel virus die je levenslust vermorzelt? Geen probleem, straalde hij bonkig als altijd uit. Voor het vrijdagavond is, heeft hij alles opgelost en kan de eerste EK-kwalificatie in Parijs gewoon worden gespeeld.

Met Gordon leek het zo goed te gaan, dat het me zorgen baarde. Bij RTL Boulevard zag ik de beelden die hij op Instagram deelde van hem en zijn grote liefde. Ze zijn nu samen met vakantie op de Malediven. Zon, zee, paradijselijk hotel, de goedkoopste kamer is er 2.800 euro per nacht. Als je vroegboekt althans, en dat zal Gordon niet hebben gedaan, want hij kent z’n grote liefde nèt tien weken. Oh boy. Mocht de relatie nou mislopen, huilen is oké, want mannen huilen volgens RTL Boulevard „steeds vaker”.

Aan de desk stond psycholoog Kelly Weekers en er was een interview met emotieprofessor Sander Koole om toe te lichten hoe dat kwam. Huilen was voor mannen taboe, maar nu niet meer, dus doen ze het zelfs bijna net zo vaak als vrouwen, schijnt – alleen liever niet in het openbaar. Behalve bij voetbalwedstrijden, daar vloeien de tranen openlijk. En waarom huilen mannen niet graag? Omdat het – de cirkel sluit zich – een taboe is. Ter plekke werd dat weersproken door studiodeskundigen Rob Goossens en Kees van der Spek; de eerste huilde gisteren nog, zei hij en Van der Spek deed het „steeds meer en vaker” met het klimmen der jaren.

Vriendengroep uit een commercial

Kwestie van wachten voor Auke de Wit uit de nieuwe EO-reality-serie Hoedan. Auke is 25, en wil „dichterbij zijn gevoel” komen. Voor de serie zijn zes twintigers bij elkaar gebracht die een ‘online community’ vormen en wekelijks een tv-programma maken. Het idee is dat ze elkaar levensvragen stellen en daarop, samen, antwoorden zoeken. De eerste tv-aflevering zag ik donderdag, en daarna heb ik nog een tijdje door hun Instagram-post en Tik-Toks zitten scrollen. Ik snap het hoor, dat ze bij de televisie denken dat ze ook ‘iets met online’ moeten, vindt maar eens een twintiger die nog lineair televisie kijkt. Ik begrijp ook dat NPO3, de ‘kraamkamer’ van de publieke omroep, het experiment zoekt, want naast avond aan avond herhalingen gebeurt er op die zender bijzonder weinig nieuws.

Dus verzin je een leuk, divers groepje jongeren: een lesbisch meisje, een Marokkaanse jongen, een spirituele ‘fladderaar’, eentje met kroeshaar. Zo’n vriendengroep uit een commercial. De EO zou toch moeten weten dat het idee valt of staat met geloven. Ik geloof dit groepje niet. Ze zijn geen echte vrienden, de problemen die ze opwerpen zijn dat misschien wel, maar het is ook bedácht. Doe jij iets met relaties, dan neem ik de dood en kan Tarik het hebben over vooroordelen.

Auke had als probleem genomen dat hij niet kwetsbaar kon of durfde te zijn. Nanook stelde voor naar een ‘huilcoach’ te gaan, Doeta adviseerde een ‘ademcoach’. Auke ging eerst naar zijn ouders, in het dorpje Jaarsveld waar hij de eerste 21 jaar van zijn leven in een van de 83 huizen daar heeft gewoond. Liefhebbende ouders, geen praters nee. Ik had niet speciaal het gevoel dat er in Auke een huilbui school die niet naar buiten durfde. Na een boks-sessie met een oud-commando en dus die ademcoach kon Auke met haperende stem „uitspreken richting zijn voetbalteam” dat hij ze ontzettend waardeert.