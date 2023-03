FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren krijgt 60 uur taakstraf voor rijden zonder rijbewijs

Gideon van Meijeren, Kamerlid van Forum voor Democratie, is vrijdagmiddag veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor het rijden zonder rijbewijs. Ook heeft de politierechter in Den Haag hem een week voorwaardelijke celstraf opgelegd. Dat bevestigt de rechtbank Den Haag.

Van Meijeren stond terecht omdat hij eind 2021 op een deelscooter reed zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs - dat was eerder door de rechter afgenomen. Ook reed hij door rood. Het Kamerlid was niet bij de rechtszaak aanwezig, maar erkent wel dat hij zonder rijbewijs op de deelscooter reed. Zijn rijbewijs moest hij inleveren toen hij een paar weken eerder door de politie werd aangehouden nadat hij uit de parkeergarage van de Tweede Kamer wegreed. Hij weigerde destijds mee te werken aan een blaastest.

Sinds 2021 is Van Meijeren parlementariër voor FVD. Daarnaast is hij ook lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland en van de Haagse gemeenteraad. Zijn provocerende retoriek in de Kamer leidt geregeld tot kritiek, zowel buiten als binnen zijn eigen partij. Zo doet het OM onderzoek naar zijn uitspraken over „een revolutionaire beweging” die zou moeten optrekken naar het parlement. Zijn debatstijl leidde in november vorig jaar tot kritiek uit de partijtop, onder andere van FVD-leider Thierry Baudet.