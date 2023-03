De Russische en Chinese presidenten Vladimir Poetin en Xi Jinping ontmoetten elkaar deze week in Moskou, in een poging de landenvriendschap te verdiepen en samenwerkingsbanden aan te halen. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne, al is een einde daarvan niet aannemelijker geworden.

Foto Pavel Byrkin / Sputnik / AFP