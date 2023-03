De opvallendste albums van de week: Rosalía & Rauw, Lana del Rey, Liturgy en Bokoesam

Pop

●●●●●

Lana del Rey Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd





Laat het maar aan Lana Del Rey over om een poetsdoekje te halen over vergane glorie. Aan alles op haar negende album valt te merken dat de zangeres nog niet heeft afgerekend met haar weemoedige ‘Hollywood sadcore’. Vervallen glamour, mistige herinneringen en natuurlijk haar loom-lijzige onderkoelde zangstem; ook op dit langverwachte album ploegt Del Rey gracieus in traag uitgesmeerde maar bedwelmende nummers door de zwaarte van haar bestaan. Lees de hele recensie.

Latinpop

●●●●●

Rosalía & Rauw Alejandro RR





Hét powerkoppel van de latinpop is ongetwijfeld de Spaanse Rosalía en Puerto Ricaan Rauw Alejandro. Zij, muzikale vernieuwer pur sang die alle latinsmaken mengt met een waaier aan globale invloeden. Hij, aanstormende reggaeton-ster met sterke flow en beats om je vingers bij af te likken. Dat die samen een ep uitbrengen, is een evenement op zich. Lees de hele recensie.

Hiphop

●●●●●

Bokoesam Party Sam





Bokoesam heeft besloten dat het helemaal in orde is om jezelf een keer af te sluiten voor alles wat je naar beneden haalt. Daarvoor verandert hij in Party Sam. Ongeremd feest hij er op los, alle negativiteit compleet van zich losdansend geheel in de stijl van de vroegere party’s van Jamrock. De goed geproduceerde en dik aangezette riddims vliegen om de oren. Lees de hele recensie. Lees de hele recensie.

Metal

●●●●●

Liturgy 93696





Praatzang, orgels, klingelende belletjes, mitrailleur-drums, glitchy beats, violen, glinsterende gitaaraanvallen, a-capellakoren, banjo’s… in ruim tachtig minuten verknipt, lijmt en eet Haela Ravenna Hunt-Hendrix met Liturgy de heavy muziekgeschiedenis op, om er met ijselijke krijsstem een eredienst van experimentele muziek mee te maken. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

100 gecs 10.000 gecs





10,000 gecs is een monstertruck van een album: een luid ronkend gedrocht dat voor de één symbool staat voor een onbegrijpelijke, aartslelijke vorm van vermaak, en bij de ander de adrenaline voelbaar door het lichaam doet stromen. De vraag die het album stelt, is: wie van de twee ben jij? Neem vandaag toch eens dertig seconden om daar achter te komen. Lees de hele recensie.

Metal

●●●●●

Saxon More Inspirations





Zelfs de meest stoere metalbands kennen hun guilty pleasures. Metallica en Motörhead gingen de Engelse hardrockveteranen Saxon voor in een album met covers van de bands die hen inspireerden. More Inspirations is Saxons tweede coveralbum in korte tijd. Hoewel van Saxon buiten de metalscene de afgelopen dertig jaar nog maar weinig gehoord werd, rocken ze nog als vanouds. Lees de hele recensie.

Lees elke week recensies van de meest opvallende albums: nrc.nl/albums