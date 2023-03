De eenzame Poolse priester

Moeders tranen

Krzysztof Dzikowski heeft niet alle antwoorden, maar hij wil wel over zijn pad en worstelingen vertellen. Op zijn spartaans ingerichte kamertje in het seminarie – met een eenpersoonsbed, bureau, boekenkast en enkele stoelen – en met thee en koekjes in zijn ouderlijk huis bij het dorp Ramsowo. Hij groeide, „heel gelukkig”, op als tweede en jongste zoon van een boer en een boswachter die op zondag braaf naar de kerk gingen en „elke avond een eenvoudig gebed uitspraken”. Meer uit traditie dan uit diepe overtuiging. „Ik denk dat elke jongen die regelmatig met zijn ouders naar de kerk gaat weleens fantaseert over priester worden”, blikt Dzikowski terug. „Dat is de belangrijke man naar wie iedereen opkijkt. Maar het is een hele oppervlakkige wens. Mijn droom was vroeger archeoloog worden. Of professioneel hobospeler.”

Rond zijn dertiende begon hij te twijfelen aan de zin van het rituele kerkbezoek. „We gingen daar elke week heen, zonder dat ik wist waarom. Ik ging me afvragen, wat doe ik hier eigenlijk? Heeft dit geloof wel zin?” Juist op dat moment kwam er een charismatische nieuwe priester in Ramsowo werken die Krzysztof en andere jongeren onder zijn hoede nam. „Hij vertelde mij dat het belangrijkste in het geloof de relatie met God is, dus daar ging ik naar op zoek: in mijn hart en in mijn leven.” Hij vond God, zegt Dzikowski, en Jezus, maar kan niet veel woorden vinden voor die ervaring. „God is liefde.” En: „Voor mij is het christendom logisch en juist.”

In zijn eindexamenjaar maakte hij, hier aan de keukentafel, zijn moeder aan het huilen door haar en zijn vader te vertellen dat hij priester wilde worden. „Het was een moment van schrik en somberheid. Ik denk dat zij voelde dat ze me een beetje kwijtraakte”, legt hij uit. „Vroeger was een priester in de familie hebben iets om trots op te zijn, maar wij leven in een andere tijd.”

Voor hemzelf was het een „intuïtieve beslissing”, zonder een lijstje van voors en tegens. „Het is niet zo dat ik dacht, nou, ik zal geen seks hebben, maar ik word tenminste rijk, of zoiets”, lacht hij. „Ik dacht eraan hoe ik God kon dienen.” De verhalen over institutioneel misbruik schrikten hem niet af. „Hoewel ik zie dat mensen in de kerk vreselijke dingen hebben gedaan, geldt dat niet voor degenen die ik ken: de meerderheid is goed. Niemand is volmaakt, maar in het instituut dat al tweeduizend jaar bestaat is de liefde groter dan de zonde.”

Als Elzbieta Dzikowska (58) tijdens het gesprek thuiskomt van haar werk bij staatsbosbeheer en de kip voor het avondeten gaat marineren, vertelt ze waarom ze zijn beslissing destijds mooi, maar ook zo moeilijk vond. „Iedere moeder wil het beste voor haar kind” – met zijn keuze voor het priesterschap koos hij voor een zware opleiding, een controversiële organisatie en misschien een eenzaam leven. „Ik zie hoe dicht hij bij God staat en hoe emotioneel stabiel hij is, maar ik weet ook dat er slechte dingen gebeuren in de kerkgemeenschap. Ik was bang voor het oordeel dat mensen daarom over hem zouden hebben.” Ze valt even stil. „Eigenlijk nog steeds.”

Met dat maatschappelijk oordeel is Krzysztof nog niet veel geconfronteerd. Hij leest en hoort er wel over, maar in de bubbel van het seminarie en de vrome, dorpse vriendenkring waar hij in leeft, dringt dat niet echt door. Als hij in zijn zwarte priestergewaad of zelfs in een lichtblauwe polo met een stijf, rond boordje over straat gaat, zijn de meeste reacties hartelijk. „De reden dat ik buiten liever normale kleren draag, is dat mensen je anders opeens voor willen laten in de supermarkt.” Op dat privilege zit hij niet te wachten.