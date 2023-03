Dassen moeten verkassen: Prorail is begonnen met uitgraven

Dassen die nog onder het spoor bij Esch zitten, kunnen vrijdagochtend graafmachines in hun burcht verwachten. Prorail is begonnen met het ontgraven van de eerste dassenburchten, schrijft de spoorbeheerder op zijn site. Eind volgende week rijden de treinen naar verwachting weer, maar helemaal zeker is dat niet omdat uit de graafwerkzaamheden nog moet blijken hoe groot de burcht is.

„We graven vanaf de buitenzijde van het talud voorzichtig naar binnen toe”, schrijft Prorail. „Als we nog dassen aantreffen dan worden die verdoofd en opgevangen. Dit gebeurt onder begeleiding van een dierenarts en ecoloog.” Omdat dassen nachtdieren zijn, mag Prorail alleen overdag graven.

Donderdagochtend begon Prorail al met voorbereidingen. De spoorbeheerder maaide toen rondom het spoor en plaatste zogeheten terugslagkleppen voor de ingangen van de burcht. Dassen konden daardoor wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.

Sinds dinsdag rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, uit angst dat de rails vanwege de holen verzakken. De tienduizenden passagiers die dagelijks tussen de twee steden reizen, kunnen met de bus.

