Biden en Trudeau bereiken akkoord om illegale migratie tegen te gaan

De Verenigde Staten en Canada hebben een akkoord bereikt om groeiende illegale migratie over hun landsgrens tegen te gaan. De overeenkomst stelt de Canadese regering van premier Justin Trudeau in staat een omstreden, onofficiële grensovergang te sluiten waar tienduizenden migranten illegaal vanuit de VS naar Canada trekken om asiel aan te vragen.

Dat hebben de twee buurlanden vrijdag aangekondigd tijdens een tweedaags bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan de Canadese hoofdstad Ottawa. Als deel van het akkoord heeft Canada toegezegd 15.000 extra migranten uit het westelijk halfrond op te nemen via legale routes.

„We breiden legale routes uit voor migratie voor mensen die veiligheid zoeken op een humanitaire basis, terwijl we illegale migratie die leidt tot exploitatie en mensensmokkel, ontmoedigen", zei Biden in een toespraak tot het Canadese parlement in Ottawa.

Lees ook deze reprtage: Door deze maas in de Canadese grens passeren migranten uit de halve wereld, van Haïti tot Pakistan

Het akkoord is bereikt in reactie op toenemende illegale migratie bij Roxham Road, een onofficiële grensovergang op een landweg tussen de Amerikaanse staat New York en de Canadese provincie Quebec. Daar trekken maandelijks duizenden migranten illegaal naar Canada; vorig jaar in totaal ruim 39.000. Hoewel er een provisorische infrastructuur is opgezet om hen te ontvangen, heeft die trend geleid tot groeiende weerstand in Canada, dat weliswaar veel nieuwkomers trekt maar nauwelijks gewend is aan illegale migratie. De Canadese oppositie en de regering van Quebec roepen Trudeau al geruime tijd op de overgang te sluiten.

Harde anti-immigratielijn

Om dat te kunnen doen, passen de twee buurlanden nu hun zogeheten Safe Third Country Agreement aan. Dat verdrag uit 2002 houdt in dat migranten alleen asiel kunnen aanvragen in het eerste van de twee Noord-Amerikaanse landen waar ze aankomen. Dat geldt echter alleen bij officiële grensposten, waar de douane asielzoekers kan terugsturen. Die maas in het verdrag moedigde migranten aan de grens op andere plaatsen illegaal over te steken. Met name bij Roxham Road, dat in 2017 bekendheid kreeg onder migranten naar aanleiding van de harde anti-immigratielijn van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

In het nieuwe akkoord is afgesproken dat het Safe Third Country Agreement van toepassing wordt op de volledige grens van 8.891 kilometer lang. Daardoor kunnen de autoriteiten voortaan ook bij Roxham Road en op andere plekken langs de veelal onbewaakte grens asielzoekers terugsturen, met als reden dat ze zich al in een veilig land bevinden. De wijziging gaat zaterdag even na middernacht in; voor de aanpassing is geen instemming nodig van het Amerikaanse Congres of het Canadese parlement.

Waarnemers zijn verrast dat de regering-Biden openstond voor de wijziging. De VS kampen met een vele malen grotere toestroom van migranten aan hun grens met Mexico, en Biden leek er geen belang bij te hebben Canada te helpen tienduizenden asielzoekers terug te sturen naar de VS.

Biden, die onder druk staat van zijn politieke tegenstanders om harder op te treden tegen migratie aan de zuidgrens, vond echter politieke rugdekking in recente kritiek van Republikeinen dat hij ook illegale migratie toestond aan de noordgrens. Hoewel illegale migratie vanuit Canada naar de VS relatief verwaarloosbaar is, kan Biden nu zeggen dat hij de noordgrens strakker heeft afgesloten. Dat kan hij mogelijk gebruiken als opstap voor strengere maatregelen aan de Amerikaanse zuidgrens.

Gevaarlijke pogingen

Migratie-experts hebben kritiek op de maatrefel. Zij waarschuwen dat een sluiting van Roxham Road zal leiden tot gevaarlijke pogingen om de duizenden kilometers lange grens op andere plaatsen illegaal over te steken, mogelijk met dodelijke gevolgen. Mensen die dat proberen op afgelegen plaatsen lopen het risico op verdwaling en, in de wintermaanden, bevriezing. De onofficiële grensovergang bij Roxham Road is veilig en voorkomt dergelijke risico’s.

Bovendien staat het hele Safe Third Country Agreement juridisch op de tocht. Het Canadese Hooggerechtshof buigt zich over het akkoord, dat tot twee maal toe onrechtmatig is verklaard door Canadese rechters, maar in hoger beroep toch standhield. Volgens critici gaat het verdrag er onterecht vanuit dat de VS een veilig land zijn voor migranten. Mogelijk haalt het Hof, dat al argumenten over de zaak heeft gehoord, de komende maanden een streep door het akkoord.