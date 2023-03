Wim Hillenaar voorgedragen als nieuwe burgemeester van Maastricht

De CDA-politicus Wim Hillenaar wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht, zo maakte de gemeenteraad donderdagavond tijdens een speciale raadsvergadering bekend. Hillenaar, geboren in het Gelderse Maasbommel, is jurist en was van begin 2022 tot afgelopen februari waarnemend burgemeester van Land van Cuijk. Dat is een fusiegemeente van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Daarvoor was hij elf jaar burgemeester van de gemeente Cuijk. Hij zal vanaf 1 juli de huidige burgemeester Annemarie Penn-te Strake (partijloos) opvolgen, die dan met pensioen gaat.

Afgelopen december stelde de Limburgse gouverneur Emile Roemer de vacature open. Negentien mensen, vijf vrouwen en veertien mannen, hadden gesolliciteerd op de functie. Onder anderen de namen van Lilianne Ploumen (PvdA) en oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens (CDA) zongen rond. Een negenkoppige commissie koos samen met gouverneur Roemer achter gesloten deuren voor Hillenaar. „Hillenaar is een burgemeester voor alle inwoners van Maastricht. Hij heeft de autoriteit en warme uitstraling die de inwoners vragen”, zegt de voorzitter van de vertrouwenscommissie tegen persbureau ANP.

„Ik vind het fantastisch om burgemeester te worden van zo’n prachtige stad”, laat Hillenaar in een eerste reactie weten aan de lokale omroep 1Limburg. „De stad Maastricht heeft een enorme aantrekkingskracht op mij”, zegt hij tegen ANP.

Penn-te Strake werd in 2015 burgemeester van Maastricht. Daarvoor was zij rechter en hoofdofficier van justitie in Maastricht. Ze volgde haar voorganger Onno Hoes (VVD) op nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Hoes, momenteel waarnemend burgemeester van Roermond, kwam destijds in opspraak door onthullingen over zijn privéleven: hij werd gesignaleerd op afspraakjes met jonge mannen.