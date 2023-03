Werk op zeker zeventig bouwplaatsen tijdelijk stilgelegd na controle inspectie

Bouwvakkers op ruim zeventig bouwplaatsen hebben hun werkzaamheden moeten stilleggen vanwege gevaarlijke werksituaties, waaronder valgevaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde resultaten van een grootschalig onderzoek van de Arbeidsinspectie. In totaal onderzocht de inspectie vorige week op tweehonderd bouwplaatsen of werknemers de veiligheidsregels naleefden. Een woordvoerder van de inspectie noemt de resultaten „een triest dieptepunt”.

Zo’n 150 inspecteurs controleerden afgelopen donderdag bouwplaatsen verspreid over het land. 140 bouwplaatsen voldeden niet, meer dan de helft daarvan werd tijdelijk gesloten vanwege gebrek aan of afwezigheid van steigers, hekwerken of leuningen. Op een onbekend aantal plekken ligt de bouw nog steeds stil. Tientallen bouwbedrijven kwamen er met een bekeuring vanaf. De inspectie zag onder meer dat de veiligheid op terreinen in Noord-Brabant en Limburg vaak ondermaats is, net als – in mindere mate – in en rondom Rotterdam en Utrecht. Daar gaat het onder meer om onvoldoende veiligheid bij de installatie van zonnepanelen.

De inspectie deed voor het eerst grootschalig onderzoek naar de veiligheid op bouwplaatsen. Dit gebeurde naar aanleiding van eerdere kleinere ongevallenrapportages waaruit bleek dat er vaak ongelukken zijn op bouwplaatsen, vooral „op grote hoogte”. De situatie blijkt nu vooral op kleine bouwplaatsen, voor bijvoorbeeld de bouw van een enkel huis, minstens zo zorgwekkend als gedacht. De afgelopen drie jaar waren vijf ongevallen fataal, bleek uit de eerdere rapportages.