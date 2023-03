Voor een werklunch zitten we in een restaurant in Brussel met onberispelijke bediening. Op het menu asperges met gerookte ham uit de Ardennen. Mijn vegetarische collega vraagt of ze misschien de ham weg willen laten. Natuurlijk meneer, dat is geen enkel probleem. Een paar minuten later komt de ober terug met de asperges, en het gevonden alternatief: een dikke plak foie gras.

