Tijd voor passie: alles wat je moet weten over de Matthäus-Passion

Buiten is het lente, bijna Pasen: passietijd. Denk je aan Goede Vrijdag, dan denk je ook al snel aan de Matthäus-Passion, het beroemde muziekstuk van J.S. Bach. De Duitse componist schreef het bijna 300 jaar geleden en het is nog altijd mateloos populair, vooral in Nederland. Wat moet je weten over dit meesterwerk? En welke uitvoeringen mag je niet missen?

5 vragen over de Matthäus-Passion

1 Wat is de Matthäus-Passion?

De Matthäus-Passion is een bijna drie uur durend passie-oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach schreef de Matthäus in 1727. Hij voerde het uit op Goede Vrijdag in de Thomaskirche in Leipzig, waar hij cantor was (verantwoordelijke voor compositie en uitvoering van de kerkmuziek). Na zijn dood raakte de Matthäus in de vergetelheid, tot componist en dirigent Felix Mendelssohn in 1829 een revival in gang zette.

Een ‘passie’ is een werk over het lijden van Jezus Christus, die op Goede Vrijdag in Golgotha werd gekruisigd. De Matthäus-Passion vertelt het lijdensverhaal van het Laatste Avondmaal tot en met de kruisiging, zoals beschreven in het evangelie. Bach schetst muzikaal alle stations van Jezus’ lijdensweg: van marteling via verraad tot zijn dood.

Weet je nog niks van Bachs Matthäus-Passion? Hier leggen we kort uit wat een ‘passie’ inhoudt en waarom het stuk ook vier eeuwen na dato jaarlijks tienduizenden luisteraars op de been brengt. Of bekijk de legendarische lezing van Cor van de Laak ofwel Kees van Kooten over de Matthäus-Passion. „Dat is geen kattepis, geen kleinigheid wat meneer Bach hier heeft gedaan. En daarom leg ik er altijd iets bij uit.” Ook zeer aan te raden voor beginners: deze leuke Matthäus-special van DWDD uit 2014, waarin liefhebbers als Paul Witteman uitleggen wat hen zo raakt in dit stuk.

2 Waarom is de Matthäus-Passion zo populair?

De Matthäus-Passion wordt jaarlijks in aanloop naar Pasen honderden keren in Nederland uitgevoerd. In 1870 klonk de eerste Matthäus-Passion in ons land, sinds 1899 werd het een jaarlijkse traditie dankzij Willem Mengelberg, toenmalig chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Ook de Nederlandse Bachvereniging organiseert al sinds 1922 jaarlijkse uitvoeringen, onder andere in de Grote Kerk in Naarden.

De Matthäus-Passion is dus al lang populair, zowel onder gelovigen als atheïsten. Premier Mark Rutte zei in het tv-programma Zomergasten: „Ik twijfel over het geloof, maar als ik naar de goddelijke muziek luister die Bach gemaakt heeft, kan ik er weer tegenaan.”

Waarin schuilt die aantrekkingskracht? Zijn het universele thema’s als vriendschap, verraad, hoop en vergeving? De mooie aria’s? Of is het de lange zit, zoals schrijver/acteur Ramsey Nasr zegt in het boek De Matthäus-Passion. Wat Bachs meesterwerk je vertelt, als je weet waar je op moet letten: „Door de lengte is dit werk voor mij een zelfverkozen vorm van uitputting en boetedoening”?

Liever luisterend wijzer? In deze editie van de podcast NRC Vandaag legt muziekredacteur Mischa Spel ultrakort uit wat de Matthäus zo bijzonder maakt.

3 Hoe zit de Matthäus-Passion in elkaar?

De Matthäus-Passion bestaat uit twee delen (met daartussen een pauze, waarin vroeger een preek plaatsvond). Het eerste deel eindigt met de arrestatie van Jezus en het tweede deel sluit af met de dood van Jezus en de verzegeling van het graf.

De Evangelist (gezongen door de tenor, een hoge mannenstem) vertelt/zingt het verhaal op teksten uit het Evangelie. Het verhaal wordt onderbroken door aria’s (de gevoelsreacties op het verhaal), koralen (vierstemmige kerkliederen) en koren. Het koor neemt bijvoorbeeld de rol aan van de discipelen en hogepriesters of die van het zondige, aardse volk dat vragen stelt en Jezus wil kruisigen.

4 Hoe ‘hoort’ de Matthäus-Passion te klinken?

Uitvoeringen van Bachs passies zijn er in alle soorten en maten. Zo pakte Mengelberg uit met megakoren van soms wel honderden zangers. De Nederlandse Bachvereniging ging daar tegenin met een intieme benadering. In de jaren zeventig raakte de ‘authentieke uitvoeringspraktijk’ in de mode: instrumenten uit de tijd van Bach, strijkinstrumenten met darmsnaren. Omdat vrouwen in de tijd van Bach niet mochten zingen in de kerk, werden alt- en sopraanaria’s oorspronkelijk door jongens gezongen. Tegenwoordig wordt echter veelal gekozen voor vrouwenstemmen of voor een countertenor (mannelijke zanger die door gebruik van de kopstem net zo hoog zingt als een vrouwelijke alt of sopraan). Verschillende benaderingen bestaan naast elkaar; er is dus voor elk iets wils.

5 Hoe luister je naar de Matthäus-Passion?

Zoals je zelf wilt; tijdens een live-uitvoering in concertzaal of kerk, of als opname, thuis of onderweg. Hoe vaker je de muziek hoort, hoe mooier ze wordt. Met een gemiddelde duur van twee uur en drie kwartier per uitvoering, is het lastig hoogtepunten te benoemen. Het zijn er vele: van het openingskoor met de dansant slepende gang van Jezus met het kruis tot de emotionele intensiteit van de alt-aria ‘Erbarme dich’ begeleid door soloviool, of het kaatsende koorfragment ‘Sind Blitze, Sind Donner’: iedereen heeft zijn eigen favoriete aria of koordeel.

En het applaus? Laat dat maar achterwege tussen de twee delen. Tijdens uitvoeringen in kerken wordt soms helemaal niet geklapt - al zijn helemaal applausloze uitvoeringen steeds zeldzamer.

Een paar van de mooiste uitvoeringen (van dit jaar)

Muziekredacteur Mischa Spel doet vier aanbevelingen voor uitvoeringen die je dit jaar kunt bezoeken, in willekeurige volgorde.

1 Ensemble La Petite Bande

Ensemble La Petite Bande gaat onder leiding van oprichter, dirigent en violist Sigiswald Kuijken, uit van het adagium ‘minder is meer’.

Lees hier waarom een ultra-kleine bezetting volgens Kuyken zo goed werkt

2 De Nederlandse Bachvereniging

Sfeervol en al decennia geliefd: de Nederlandse Bachvereniging met de Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden. Het ensemble gaat (steevast) ook met de passie op tournee – van Groningen tot het Zeeuwse Aardenburg. Dirigent dit jaar is Masato Suzuki, de zoon van de beroemde Bach-dirigent Masaaki Suzuki - en zelf ook hard aan de weg timmerend.

Lees ook een interview over Bach met Masaaki Suzuki: ‘Dankzij de kerk kwam ik tot Bach’

3 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Dirigent Peter Dijkstra begon zijn muziekleven als jongenssopraan in het koor van zijn vader, werd daarna bariton en zong de Matthäus zo al tientallen malen voor hij hem begon te dirigeren. Hoe zijn visie nu klinkt, hoor je bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat voor de uitvoeringen van dit jaar bovendien prachtige zangers strikte.

4 Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest

Bachs Johannes-Passion (1724) ontstond vier jaar voor de Matthäus-Passion en is in veel opzichten het kortere, rauwere broertje van de Matthäus. Minder aria’s, een uur compacter, minder musici, maar vol dramatiek en koorscènes die je tot op het puntje van je stoel drijven. Kort en goed „net zo goed een meesterwerk als de Matthäus”, aldus de Vlaamse barokspecialist/dirigent René Jacobs in dit interview. Hij leidt dit jaar één van Nederlands beste kamerkoren, Cappella Amsterdam, en het Nederlands Kamerorkest.

Toch liever de Matthäus? Bekijk hier Jacobs visie op het stuk.

Kijk- en luistertips voor thuis

Dé ideale uitvoering van de Matthäus? Makkelijk: die bestaat niet. Snel of langzaam? Veel of weinig musici? Oude of nieuwe instrumenten? Veel is smaak. Bovendien zingt in de ene uitvoering een geweldige zanger de rol van de Evangelist (de verteller), maar tref je een matige alt voor dé aria ‘Erbarme Dich’. En in weer een andere uitvoering is het koor geweldig, maar de tempi niet goed. Kortom: je blijft zoeken naar De Ideale Passie-uitvoering (dat is nou juist de lol). Muziekredacteur Mischa Spel geeft kijk- en luistertips.

1 Documentaire De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw

Een ideale opwarmer is de fraaie documentaire die Cherry Duyns maakte over wijlen dirigent Reinbert de Leeuw en diens eigenzinnige fascinatie voor de Matthäus-Passion: „Onbegrijpelijk groots. Hoger kunnen we niet.”

2 De hyper-virtuoze (●●●●●) opname van Raphaël Pichons interpretatie

Smaak of niet, je kunt bijna onmogelijk níét ondersteboven raken van deze opname van het Ensemble Pygmalion, onder leiding van de Franse dirigent Raphaël Pichon. Glanzend gepolijste perfectie regeert, zowel van de musici als van de over de hele linie geweldige zangers.

Lees hier de recensie: Alsof je de Passie voor het eerst beleeft

3 Een ingetogen verslag van dirigent Masaaki Suzuki

Liever een ingetogener, meer gedragen verslag van het lijdensverhaal? Dan is deze pure, klein bezette uitvoering (2020) door het Bach Collegium Japan met dirigent Masaaki Suzuki een aanrader.

4 Een opname van dirigent Ton Koopman

De Nederlandse dirigent Ton Koopman is een grootheid als het op Bach en diens passiemuziek aankomt: hier vind je een opname onder zijn leiding, op Spotify en als videoregistratie.

5 Een mooie registratie van de Nederlandse Bachvereniging

Van de Nederlandse Bachvereniging staan meer uitvoeringen online. Warm aanbevolen is deze, prachtig in beeld gebracht:

6 Riccardo Chailly en het Concertgebouworkest

Orkestdirigent Riccardo Chailly leidde in 1999 het Concertgebouworkest in een historische én omstreden passie-uitvoering: na een kwart eeuw o.l.v. gespecialiseerde barokdirigenten klonk er weer een meer ‘symfonische’ benadering.

Als chef van het Gewandhaus Orchester in Bachstad Leipzig nam Chailly de Matthäus-Passion in 2010 ook op. De tot in de details weloverwogen uitvoering met recordsnel openingskoor kenmerkt zich opnieuw door veel gevoel voor drama en religieuze intensiteit.