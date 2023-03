RUG-wetenschappers: kritische docent die ontslag kreeg kan bij ons terecht

De door de Rijksuniversiteit Groningen ontslagen universitair hoofddocent Susanne Täuber had een andere werkplek kunnen krijgen. Dat stellen medewerkers van het Centre for Gender Studies aan dezelfde universiteit.

Het ontslag van Täuber, dat begin deze maand door de kantonrechter werd goedgekeurd, leidde in Groningen en daarbuiten tot veel ophef. Medestanders vinden dat een kritische docent de mond is gesnoerd.

(RUG) heeft een onderzoek naar herplaatsing van de ontslagen universitair hoofddocent Susanne Täuber niet goed uitgevoerd. Dat stellen medewerkers van het Centre for Gender Studies van de Letterenfaculteit in een vorige week gestuurde brief aan het college van bestuur, in het bezit van NRC. Begin deze maand oordeelde de kantonrechter dat de universiteit Täuber mocht ontslaan vanwege een ‘verstoorde werkrelatie’.

Täuber, die meermaals kritiek uitte op de sociale veiligheid en inclusie binnen de universiteit, was na een kritisch essay in een academisch tijdschrift in onmin geraakt met haar leidinggevenden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). De universiteit liet een herplaatsingsonderzoek doen, waaruit zou blijken dat er geen andere geschikte werkplek voor haar was. De rechter nam die conclusie over en oordeelde dat haar ontslag terecht was.

Volgens medewerkers van het Centre for Gender Studies klopt dat niet. De ondertekenaars van de brief noemen die conclusie nu „onjuist”. Ze schrijven in een brief aan het college van bestuur dat Täuber al was gevraagd om in het komende academisch jaar het Centre te leiden en een minor te coördineren. Volgens hen zou het faculteitsbestuur van FEB negatief hebben gereageerd. Dat Täuber nu niet deze positie kan vervullen door haar ontslag, laat volgens de auteurs „een gat achter” in de minor. Ze roepen het college van bestuur op alsnog een positie voor Täuber te creëren.

De RUG laat weten dat de aangeboden tijdelijke positie op een te laag niveau en voor te weinig uren was en daarom niet geschikt voor Täuber. Volgens de universiteit is het alternatief dat Gender Studies haar aanbiedt niet meer dan een tijdelijke functie op het niveau van universitair docent voor 0,2 fte. „Dit was ook al voor de uitspraak gemeld door haar eigen faculteit en die van Letteren", aldus de woordvoerder van de RUG. Ook is het volgens de universiteit „te laat" om nog andere opties te bekijken, omdat de universiteit haar per 1 mei mag ontslaan van de rechter.