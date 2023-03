Oudste wilde kat van Nederland doodgereden

Het zal niet de eerste keer zijn geweest dat WK2 de provinciale weg in zijn territorium overstak. Maar deze keer, in het schemerende licht van de invallende avond, haalde het hoogbejaarde dier de overkant niet. De oudste wilde kat van Nederland werd na een aanrijding dood gevonden op een provinciale weg vlakbij de Vijlenerbossen in Zuid-Limburg. Volgens de Zoogdiervereniging is het dier mogelijk gestorven op zoek naar krolse vrouwtjes, want het is paartijd voor de wilde kat.

De kater werd maandagavond gevonden door een gepensioneerde medewerker van de Zoogdiervereniging, waarschijnlijk net na de aanrijding. Het lichaam was nog warm. Toen de zoogdiervereniging „voor de zekerheid” een chipreader langs het lichaam van de kat haalde en een transponder vond, bleek dat het om WK2 ging (WK staat voor wilde kat).

Het was de tweede van de vijf wilde katten die de Zoogdiervereniging in 2014 een tijdje volgde met een GPS-zender. Daaruit bleek dat het leefgebied van WK2 zo’n tien kilometer bestreek, helemaal tot in Duitsland. Over zijn lengte van 59 centimeter (zonder staart) en gewicht van 4,5 kilo schrijft de vereniging: „Bepaald geen schootpoesje, maar een indrukwekkende uit de kluiten gewassen forse wilde kat”. Volgens onderzoeker Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging haalt de gemiddelde huiskat dat gewicht niet. Door zijn wintervacht leek WK2 misschien wat dik voor een wilde kat, zei La Haye, „maar hij was juist groot en sterk en zo zag hij er ook uit. Een indrukwekkend beest.”

De Zoogdiervereniging zegt door de transponder zeker te weten dat dit de oudste wilde kat is die ooit in Nederland is aangetroffen, en uit navraag bleek dat hij ook in Duitsland behoorde tot „een groep zeldzame hoogbejaarde dieren”. Hoewel katten in het wild bijna nooit ouder worden dan tien jaar, zou WK2 minstens dertien jaar zijn geworden. Wilde katten zijn een ander soort dan onze huiskatten, en zijn volgens La Haye vooral te herkennen aan hun staart. Die is korter dan die van huiskatten, met een stompe in plaats van spitse punt.

Gevonden op de ‘dodenweg’

Sinds de eeuwwisseling is de wilde kat terug in Nederland, al is de populatie nog altijd klein. De zoogdiervereniging schat dat er nu zo’n vijftien wilde katten in Nederland zijn. Op dit moment zijn die alleen nog in Zuid-Limburg gespot. „Op eentje in Brabant na dan, maar dat was waarschijnlijk een Franse wilde kat die ooit door vakantiegangers is meegenomen en daar is blijven hangen,” aldus La Haye. Het aantal wilde katten neemt wel toe, niet alleen in Nederland maar in heel Europa.

De provinciale weg N281 bij Nijswiller waar WK2 werd gevonden, wordt ook wel de ‘dodenweg’ genoemd. Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat daar op hetzelfde stuk een wilde kat werd doodgereden. Ook andere dieren, zoals boommarters, vinden er „bij bosjes” de dood onder autobanden, zegt La Haye.

Als het Dutch Wildlife Health Center klaar is met het onderzoeken van WK2’s lichaam, zal de kat opgezet worden in de collectie van museum Naturalis in Leiden. Deze zomer gaat de Zoogdiervereniging opnieuw wilde katten zenderen. „Hopelijk vangen we dan WK6 tot en met WK10,” zegt La Haye. „En wie weet zit daar wel de nieuwe titelhouder voor oudste wilde kat van Nederland bij.”