Of de minister zelf ook niet eens ‘truffeltherapie’ wilde proberen, vroeg Thomas Dekker

Ik heb een vriendin uitzinnig van vreugde op een brancard de ambulance in geschoven zien worden. Been op drie plekken gebroken, maar zij zwaaide naar de achterblijvers met een lach van oor tot oor. De ambulancebroeder had haar ketamine gegeven. Zelf heb ik er nog net geen operatie voor over, maar wakker worden in een uitslaapkamer en alleen maar liefde voelen door de morfine, behoort wel tot de betere herinneringen. Het voelt alsof zo’n onaangenaam moment van pijn en ontreddering wordt omwikkeld met een zacht laagje veren, waardoor je het op een rustige plek in je brein kunt instoppen en vergeten. Geloof ik dat ketamine, LSD, paddo’s, MDMA méér nare dingen in je hoofd kunnen verzachten of resetten? Lijkt me wel.

In het EO-programma Dit is de kwestie van woensdag ging het over medische behandelingen met psychedelica. Op kleine schaal wordt aan mensen met ernstige depressies ketamine toegediend, militairen met PTSS die niet kunnen praten over hun traumatische ervaringen, kunnen dat wel na gebruik van MDMA. Psychiaters en wetenschappers die ermee experimenteren en zien dat patiënten er baat bij hebben, pleiten voor psychedelica als alternatief voor antidepressiva. Een miljoen Nederlanders gebruikt die medicatie, maar voor 300.000 mensen werken die medicijnen niet (meer).

Dinsdagavond zag ik bij Op1 Thomas Dekker tegenover Ernst Kuipers zitten, minister van Volksgezondheid. Oud-wielrenner Thomas Dekker gebruikt, onder begeleiding van een psycholoog en een psychiater, paddo’s om zijn depressies te bestrijden. Truffeltherapie, zeg maar. Hij vroeg de minister of hij dat niet ook eens wilde proberen. De minister hield het even bij MDMA. Begin deze maand ontving hij een rapport over de toepassing dáárvan in de geestelijke gezondheidszorg.

Er is vaker geprobeerd met geestverruimende middelen in de geest van psychiatrisch patiënten te grasduinen. In Dit is de kwestie kwamen de makers moeilijk voorbij hun vooroordelen over verdovende middelen, die ze steevast ‘partydrugs’ noemden. De voornaamste vraag was of patiënten die ermee werden behandeld er niet verslaafd aan raakten. En de dokter dus een drugsdealer was? Dat is vast óók een kwestie, maar niet dé, lijkt me. Het hele idee was toch dat het spul onder begeleiding wordt gebruikt, en om verslaafd te raken heb je geen dokter nodig, liever niet.

Wat je wil weten is of het werkt en hoe dan. In het programma zien we twee patiënten een behandeling ondergaan. Hester van Dijk neemt twee keer per week in een ziekenhuiskamer in het UMCG een slokje ketamine. Twintig jaar lang ontwaakte ze elke ochtend met de gedachte ‘jammer dat ik er nog ben’. Tijdens zo’n ketamine-sessie komt er, zegt ze, pijn naar boven. Vindt ze fijn, want ze leed juist onder het niks-voelen. Hoe het werkt, geen idee, maar sinds ze ketamine ‘doet’, kan ze zich niet meer voorstellen dat ze er ooit niet meer wilde zijn.

Thomas Dekker at een kommetje paddo’s onder de belangstellende blik van presentator Margje Fikse. Zij vertelde, nogal eerlijk, dat ze zelf al twintig jaar antidepressiva slikt. Thomas Dekker nam plaats op een matras op de grond, koptelefoon op, slaapmasker, zijn ‘reis’ begon. Ik kreeg de indruk dat hij wel een paar uur onderweg was, moesten die arme psychiater en psycholoog daar nou al die tijd naast zitten? Wat er zich afspeelde in Dekkers hoofd was niet te zien, en wat hij Margje Fikse erover vertelde toen hij weer ‘bij’ was, klonk nog niet heel coherent. Maar het hielp wel, zei hij.

O ja, nog één ding. Als je nou bang bent dat mensen zelf aan het experimenteren slaan met psychedelica, is het dan handig om op tv die paddo’s op een Nederlands grasveldje te gaan plukken? Ik was niet op het idee gekomen, maar nu moet ik natuurlijk op zoek naar dat puntig kaalkopje.