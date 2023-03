Nederlandse mediabedrijven gaan samen onderhandelen met de techreuzen

Om sterker te staan tegenover de grote internetplatforms als Google, Meta en Apple, gaat een groot aantal Nederlandse mediabedrijven samen de onderhandelingen met deze concerns voeren. Daarbij gaat het over vergoedingen voor het gebruik van hun journalistieke producten of delen daarvan, en het voorkomen van oneigenlijk gebruik.

Na bijna twee jaar voorbereidingen zijn de Nederlandse mediabedrijven het eens geworden over deze samenwerking, in een organisatie voor het collectieve beheer van hun uitgeefrechten. Die zal fungeren als „één centraal loket waar rechthebbenden hun uitgeversrecht in beheer kunnen geven en waar internetplatforms terecht kunnen voor de bij dit recht horende licenties”, schrijft de organisatie deze donderdag in een persbericht.

Aan de samenwerking nemen onder meer de (Nederlandse takken van) krantenbedrijven DPG en Mediahuis, FD Mediagroep deel, tijdschriftenuitgever Roularta Media Nederland en omroepbedrijf RTL. De publieke omroep heeft zich er niet bij aangesloten, maar dat kan in een later stadium alsnog gebeuren.

Krachten bundelen

„Een individuele uitgever of omroep kan zijn eigen rechten individueel behartigen, maar als je kijkt wie je tegenover je hebt, dan is het heel zinvol om de krachten te bundelen”, zegt Pim Stouten namens de daartoe gerichte Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht (OPR). In een aantal andere landen hebben mediabedrijven al collectief afspraken met de techreuzen gemaakt over vergoedingen voor de weergave stukjes tekst van hun artikelen en clips van uitzendingen.

Mediabedrijven hebben afgelopen jaren met lede ogen aangezien hoe ze veel advertentie-inkomsten zijn kwijtgeraakt aan Facebook, Google en andere platforms. Terwijl die platforms hun gebruikers gratis korte stukjes en links van de journalistieke producten van de mediabedrijven bieden. Daar willen de mediabedrijven die nu de handen ineen hebben geslagen samen een vergoeding voor vragen.

De platforms op hun beurt wijzen er vaak op dat de mediabedrijven hoe dan ook al profiteren van de aandacht die ze aan hun ‘content’ geven. Via links sturen ze gebruikers naar de websites en artikelen van de mediabedrijven.