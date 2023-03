Mediabestuurder Jacqueline Smit aan de slag als interim-hoofd NOS Sport

Mediaconsultant en -bestuurder Jacqueline Smit is benoemd tot interim-hoofd van NOS Sport. Dat maakte de NOS donderdag bekend. Smit (58) gaat per direct aan de slag. De vorige hoofdredactie besloot iets minder dan twee weken terug op te stappen na zo’n honderd meldingen over jarenlang grensoverschrijdend gedrag door NOS Sport-kopstukken, een machocultuur, seksisme en racisme. Tenminste het komende halfjaar moet Smit orde op zaken gaan stellen bij NOS Sport.

Smit was eerder commercieel directeur van mediabedrijf TMG, waar onder meer De Telegraaf en regionale dagbladen onder vielen. Ook was ze directeur van 538 Group, en was ze oprichter en medewerker van een aantal mediaconsultancybedrijven. Op dit moment is ze onder meer commissaris bij de Limburgse omroep L1. Zelf werkte ze nooit als journalist.

Algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS: „Ik ben blij dat we zo snel iemand van het kaliber van Smit hebben kunnen vinden. Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten.” Smit vult het gat in dat wordt achtergelaten door hoofdredacteur Maarten Nooter en zijn adjuncten Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. Marks en Schuurman helpen Smit tijdens de leiderschapswissel. In de tussentijd gaat NOS Sport op zoek naar een nieuwe hoofdredactie.

NOS Sport kwam in opspraak nadat de Volkskrant had onthuld dat de redactiecultuur bij NOS Sport al jaren ernstig verziekt was. Onder meer toppresentatoren Jack van Gelder en Tom Egbers zouden zich hebben misdragen tegen vrouwelijke collega’s, en medewerkers met een migratieachtergrond werden op de redactie gediscrimineerd. NOS-directeur Timmer schreef in een verklaring: „De problemen bij NOS Sport die vorige week aan het licht kwamen, maken veel los in onze hele organisatie”. De NOS kondigde aan een onderzoek in te stellen naar de cultuur en de omgangsvormen binnen de hele organisatie.

