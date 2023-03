Maatschappelijk ongenoegen om Franse pensioenhervorming houdt aan op dag van landelijke protesten

Tijdens een dag van landelijke protesten hebben de Fransen donderdag in meerdere steden hun ongenoegen geuit over de aanstaande pensioenhervorming van de Franse regering. Dat melden internationale persbureaus. Meerdere acties, opgezet door de vakbonden, zorgden in onder meer Parijs, Marseille, Nantes, Bordeaux, Lyon en Rennes voor geblokkeerde spoorwegen, verkeersstoringen en stakingen in het onderwijs en het openbaar vervoer. Eerder hadden de Franse vakbonden donderdag als „een zwarte dag” aangekondigd.

Door het hele land blokkeerden demonstranten wegen en de toegang tot meerdere universiteiten, hogescholen en oliedepots. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken staan zo’n 12.000 politiemensen paraat om bij mogelijke onlusten in te grijpen. Op meerdere plaatsen kwam het al tot een confrontatie met de politie. Onder meer in Nantes werd traangas gebruikt en in Rennes werden waterkanonnen ingezet. In Lyon kwamen, zo meldt de krant Le Monde, de meeste mensen bijeen: zo’n 55.000 mensen.

Vluchten geannuleerd

De manifestaties komen een dag na een interview van president Emmanuel Macron op de nationale televisie waarin hij de aanzwellende maatschappelijke onrust probeerde te sussen. Hij bleef pal achter de pensioenhervorming staan, die volgens Macron noodzakelijk is om het Franse pensioenstelsel gefinancierd te houden. Afgelopen week drukte de Franse regering de pensioenhervorming door het parlement via het beruchte grondwetsartikel 49.3, waarmee een stemming van de Assemblée Nationale niet nodig is. De hervorming, die bepaalde dat de Franse pensioensleeftijd van 62 naar 64 wordt verhoogd, wekte de afgelopen weken zowel op maatschappelijk als politiek vlak grote onrust.

Door de acties is het openbaar vervoer op meerdere plaatsen in het land negatief beïnvloed. Ook het vliegverkeer is ontregeld. De krant Le Figaro meldt dat een derde van de vluchten op het vliegveld Parijs-Orly is geannuleerd en een vijfde op andere Franse luchthavens. Eerder op de dag ontzegden Franse demonstranten reizigers de toegang tot een terminal op de de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, die daardoor alleen te voet te bereiken was. Ook het lokale trein- en metroverkeer in Parijs is voor een groot deel stil komen te liggen.

