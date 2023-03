Internationale atletiekbond verbiedt transgender vrouwen vrijwel geheel van deelname aan wereldcompetities

De internationale atletiekbond World Athletics gaat de deelname van transgender vrouwen aan internationale vrouwenwedstrijden vrijwel compleet verbieden. Dat meldt het hoofd van de bond, Sebastian Coe, donderdagavond tijdens een persconferentie. Vanaf 31 maart worden transgender vrouwen die al door de mannelijke puberteit zijn gegaan niet langer toegelaten tot de wereldcompetities voor vrouwen. Volgens Coe is het besluit genomen „uit een plicht om de vrouwelijke categorie te beschermen”.

Ook wordt de toegestane hoeveelheid van testosteron in het bloed van zogeheten DSD-atleten, mensen met verschillen in seksuele ontwikkeling, verlaagd. Voor deze atleten was voorheen een testosterongehalte van 5 nanomol per liter bloed toegestaan, dit wordt nu verlaagd naar 2,5 nanomol per liter. Ook moeten de atleten minimaal twee jaar onder deze waarde hebben gezeten voordat ze mogen deelnemen aan internationale vrouwenwedstrijden.

In de richtlijnen van World Athletics staat dat als het testosterongehalte hoger is dan de toegestane hoeveelheid, atleten medicatie moeten gebruiken of een operatie moeten ondergaan. Daarover zei Coe eerder dat de regels aansluiten „bij alles waar we sterk in geloven: het fair play-principe en een open competitie.”

Lees ook: Maakt World Athletics een draai na IOC-genderregels?

Testosteronremmers

Het besluit volgt na overleg met veertig aangesloten federaties, atleten en coaches, inclusief transorganisaties, VN-deskundigen en het Internationaal Olympisch Comité. „De meerderheid van de geraadpleegde instanties stelt dat transgender atleten niet in de vrouwencategorie mogen deelnemen”, zei Coe. „Volgens velen is er onvoldoende bewijs dat transgender vrouwen geen voordeel hebben ten opzichte van anderen in de vrouwencompetitie. Ze willen meer bewijs dat eventuele fysieke voordelen zijn afgezwakt, voordat ze mogen deelnemen aan de vrouwencompetities.”

De aangescherpte regels beïnvloeden de deelname van ten minste dertien atleten, onder wie de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya. De tweevoudig olympisch kampioene mocht niet deelnemen aan de Spelen in Tokio op de 800 meter, omdat ze weigerde testosteronremmers te gebruiken. Semenya is geboren met het XY-chromosoom in plaats van het vrouwelijk XX-chromosoom. Hierdoor maakt haar lichaam drie keer zoveel testosteron aan als andere vrouwen. De atlete werd verplicht om de hormoonremmers te slikken en moest meerdere geslachtstesten ondergaan.

Lees ook: Atlete Caster Semenya is ‘cynischer dan ooit’ over de motieven van World Athletics