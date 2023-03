Instituut: veel meer geld nodig voor schadeafhandeling gedupeerde Groningers

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil snel een „mildere, menselijkere en makkelijkere” schadeafhandeling kunnen uitvoeren voor gedupeerden van de aardbevingen in Groningen en Drenthe. Dat blijkt uit een donderdag door het IMG aan de Tweede Kamer aangeboden pakket. Daarin staan voorstellen voor het oplossen van onder meer de schade aan woningen en gebouwen en het leed en verdriet onder de bewoners. Het IMG dringt er bij de overheid op aan om tussen de 5 en 10 miljard euro – bovenop de al toegekende 1,63 miljard euro – vrij te maken voor de hersteloperatie.

Het IMG wil onder meer de kosten die bewoners maken voor het herstellen van hun woningen kunnen betalen. Daarnaast stelt het instituut voor dat bewoners in het kerngebied van de bevingen per beving een vergoeding krijgen van „bijvoorbeeld 2.500 euro”. Als oplossingen voor het leed en verdriet onder de bewoners moeten minderjarigen dezelfde schadevergoeding krijgen als volwassenen. Die vergoedingen moeten ook net zo hoog worden als andere compensatieregelingen. Ook moet er psychosociale hulp en een programma voor ontwikkelingskansen voor kinderen komen.

De 5 tot 10 miljard euro die de hersteloperatie moet kosten, gaat volgens het IMG uit van een „coulante schadeafhandeling”. Wat het uiteindelijke bedrag wordt, hangt af van waar het kabinet voor kiest: bijvoorbeeld volledige hulp voor bewoners van alle 360.000 woonadressen in het bevingengebied of alleen voor bewoners in de kern van het bevingsgebied. Het IMG gaat de voorstellen „de komende tijd” uitwerken, in overleg met onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en maatschappelijke organisaties. De uitvoering van een aantal voorstellen vergt volgens het IMG zeker een half jaar tot een jaar aan voorbereiding.

