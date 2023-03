Hoe TikTok een geopolitieke machtsfactor werd

TikTok: voor de één een onschuldige dansjes-app, maar nu ook inzet van een geopolitieke strijd tussen China en de VS. Amerika maakt zich zorgen over de privacy en is bang voor de beïnvloeding van gebruikers, vertelt redacteur Juurd Eijsvoogel. Vandaag wordt de topman van TikTok ondervraagd door het Amerikaanse Congres. De grote vraag is: gaat Amerika TikTok verbieden?

