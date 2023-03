Het ziekenhuis door de ogen van de doodzieke patiënt

‘Je bent ineens ziek. Je weet niet wat er met je gebeurt, met je lichaam. Je kent niemand. De omgeving is nieuw. Je wordt ineens afhankelijk van mensen. Je illusie van zekerheid is ineens weg.” Barbara Asselbergs kreeg in 2019 de diagnose acute leukemie. Ze werd opgenomen. In mei 2021, nadat ze een tweede stamceltransplantatie had gekregen, was duidelijk dat ze niet meer beter zou worden. Ze had toen in totaal bijna drie maanden in het ziekenhuis gelegen.

Een ziekenhuis is nu niet direct een gezellige omgeving. Kamers hebben nogal eens uitzicht op daken bedekt met grint of bitumen, binnen is het een en al linoleum en gladde witte wanden, het lamplicht is vaak wittig. Niet de omgeving waarin iemand graag weken doorbrengt, en al helemaal niet als het aantal weken dat het leven nog zal duren al drastisch is ingeperkt.

Asselbergs (1978-2021) was social designer en verbonden aan St. Joost School of Art & Design in Breda en Den Bosch. Toen ze voor de tweede keer werd opgenomen in het AMC in Amsterdam, begon ze vanuit haar bed alles te fotograferen wat ze dagelijks zag: de omgeving, de mensen, het eten, zichzelf. De talloze infusen, de slangetjes en buisjes, de gehandschoende handen van de verpleegkundigen. Al die mensen die aan een bed komen, steeds weer iemand anders, soms een muurtje van witte jassen dat aan het voeteneind staat en naar haar kijkt.

Ze zag hoe verpleegkundigen dagelijks een rijdende computer de kamer binnenduwen. Hoe iedereen een wit pak aanheeft, behalve haar man die een tijdschrift ligt te lezen bij haar op bed. Ze fotografeerde de kaarten aan haar muur, haar lichaam onder de douche, de twee verschillende sokken die ze aanheeft, zo typerend voor het uitzicht van iemand die op bed ligt. Die kijkt naar de eigen voeten. Of naar het raam waar soms een vogel langs vliegt.