Leerlingen van een Montessorischool in Hengelo kregen deze week een praktijklesje burgerschap. De docent was hun nieuwe leraar Nederlands, Thijs Poelhekke, met een cv dat leest als de synopsis voor een satirisch Boekenweekgeschenk. Voormalig dorpsdichter van Raalte, ambieerde rond z’n twintigste een carrière als stand-up comedian, schreef op Twitter wat harde puberale teksten (hij zocht het duidelijk in de traditie van Hans Teeuwen, dat jaar Zomergast). Dat ‘verleden’ komt bij zijn sollicitatiegesprek tien jaar later ter sprake, maar het schoolbestuur heeft alle vertrouwen in hem en neemt hem aan. Het worden twee fantastische dagen.

Want dan tikken de leerlingen zijn naam op Google in, schrikken, klagen bij de schoolleiding, die hem met spoed ontslaat. Goed burgerschap, les 1: ban uit wat je niet bevalt. Les 2: beklaag je bij de autoriteiten (2a: gebruik hierbij de term ‘onveilig’), en ze geven je subiet je zin. Les 3: ook belangenorganisaties zullen voor je applaudisseren. Zo pleit scholierenvakbond LAKS nu voor leerlingen in alle sollicitatiecommissies. Uitstekend tegen het lerarentekort, zo’n ballotage met oude screenshots.

Les 4: google selectief, en negeer dat gevestigde schrijvers als Ronald Giphart het destijds voor hem opnamen. Want tijden veranderen. Wie op het Boekenbal een staande ovatie brengt aan bedreigde dichter Pim Lammers, zou niet hoeven zwijgen over Poelhekke. Jazeker, de verschillen zijn immens – gradueel, maar niet principieel. Allebei wordt ze het werken onmogelijk gemaakt vanwege vroegere teksten die als rode lap werken bij een groep die zich blind houdt voor elke context.

Die Hengelose leerlingen zijn straks van harte welkom aan de UvA, voor de vervolgcursus Burgerschap op Academisch Niveau. Les 5: ga nooit in discussie met wetenschappers die iets uitdragen wat je niet bevalt, maar stel een petitie op, zoals tegen docent Laurens Buijs en zijn standpunten over non-binariteit.

Escaleert het, dan kan de universiteit zo’n dissident ontslaan, met instemming van de kantonrechter, die immers een ‘verstoorde werkrelatie’ kan vaststellen, zoals bij genderstudiedocente Susanne Täuber, die te kritisch was over het diversiteitsbeleid aan haar Rijksuniversiteit Groningen. Of de kritiek terecht was? Dat kon een boeiende academische discussie zijn, maar ja, daar is de rechtbank niet voor.

Les 6: of je nu woke of antiwoke bent, vroeg of laat stuit je op een muur van machtige figuren die precies doen wat ze leerden bij les één. Ze bannen uit wat niet bevalt. Hun gekrenkte instinct neemt alleen genoegen met twee reacties: ontslag of de dood.

Poelhekke, Lammers, Buijs, Täuber. Als ik de baas zou zijn van een universiteit nodigde ik ze alle vier uit voor een meedogenloos debat, een echte praktijkles over artistieke en academische vrijheid.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.