Gelauwerde én jonge schrijvers op festival Dag van de Literatuur

Verzonken in het boek Confettiregen van Splinter Chabot lijkt Madelief Mols (18) haast niet door te hebben dat de zaal volloopt met 3.000 andere scholieren. Het is de achttiende editie van De Dag van de Literatuur: het tweejaarlijkse literatuurfestival dat gericht is op bovenbouwleerlingen van havo en vwo. De dag is georganiseerd door Passionate Bulkboek: de Nederlandse organisatie op het gebied van Nederlandse literatuur en jongeren. Het decor van de dag: concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam. Mols valt op met haar kanariegele jurkje en het felroze boek van Chabot in haar handen. Als haar wordt gevraagd of ze fan is van de schrijver vertelt ze uitgelaten: „Ik ben dol op Splinters schrijfstijl! Thema’s als identiteit en lhbtiq+ interesseren me enorm.” Het is het 36ste boek dat ze dit jaar leest. „Ik hoop straks een handtekening te krijgen.”

Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, opent de dag, waarna de 76-jarige Adriaan van Dis en 21-jarige spokenwordartiest Suzanne Krijger het tegen elkaar opnemen in een poetry slam. Hierna kan het festival beginnen waarbij veel gelauwerde én jonge schrijvers zoals Arthur Japin, Tommy Wieringa, Ronald Giphart, Kader Abdolah, Ellen Deckwitz, Abdelkader Benali, Connie Palmen, Lale Gül en Aya Sabi aanwezig zijn.

Geen vragen over seks en geld

De concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding ligt hoog. De kunstdisciplines slaan daarom de handen ineen: vandaag is het de bedoeling om films, series, muziek en theater met literatuur te verbinden. Er is onder andere een Boek & Film-programma, waarin Mano Bouzamour uitlegt hoe van zijn Bestsellerboy een serie werd gemaakt, en waar scenaristen van een nieuwe film over Anton de Kom, Ik zal gehoord worden, aan het woord komen.

Scholieren kunnen deze lezingen bijwonen, maar ook konden docenten hun leerlingen aanmelden om zelf op pad te gaan. Ze mochten in de gangen de andere leerlingen interviewen over hun leesgedrag, of ze volgden een spoedcursus tot talkshowhost van schrijver en presentator Oscar Kocken. In de Willem Burger Zaal mogen de jonge ‘talkshowhosts’ de schrijvers interviewen. Mogen ze dan echt alles vragen? „Nee, zeker niet. Geen vragen over seks en geld”, zegt Connie Palmen stellig. In de zaal wordt gelachen. Vragen als „Hoe word je schrijver?” en „Wat leidt jullie af tijdens het schrijven?” komen meermaals terug.

Een bijzondere ervaring

Studenten van de opleiding docent Nederlands aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle spraken één zelfuitgekozen zin in van een boek dat op de longlist staat van de Libris Literatuurprijs en vertellen wat die zin voor ze betekent. De leerlingen kunnen hiernaar in een silent disco-opstelling luisteren. „Iets meer context is van belang om iemand te enthousiasmeren voor een boek. Daarnaast is er steeds meer belangstelling voor zoiets als luisterboeken”, vertelt Tamar Foget (20). Ze denkt niet per se dat luisteren het lezen gaat vervangen. „Het auditieve en visuele staat tegenwoordig centraler. Niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen. Maar deze jongeren groeien hier mee op, dus daar moeten wij als docenten van de toekomst mee aan de slag”, legt ze uit.

Boyband treedt op tijdens de Dag van de Literatuur in de Doelen. Foto Merlin Daleman

Nederlands docent Gea Boerboom (56) van het Over Betuwe College in Bemmel denkt dat schrijvers ontmoeten ook een vuurtje kan aanwakkeren bij de scholieren. Ze heeft net zelf een roman van Murat Isik gekocht en het werk gelijk laten signeren. „Een schrijver ontmoeten is een bijzondere ervaring.” Charlie Schlatmann (17) uit Haarlem beaamt dat. Ze wil ook graag van de schrijvers zelf horen wat ze nu eens moet gaan lezen. „Ik lees nu veelal Engelstalige fantasy. In Nederlandse literatuur zitten zo vaak seksscènes die ik vermoeiend vind. Dan stop ik gelijk met lezen”, zegt ze streng. „Ik ben vandaag op zoek naar boeken die dat niet hebben om mijn to-read-list uit te breiden met meer Nederlandse literatuur.”